Portimonense n'est plus relégable par Léo De Garrigues (iDalgo) Portimonense confirme son excellente forme. En venant à bout de Boavista (2-1), le club de la côte sud du Portugal sort de la zone rouge à deux journées de la fin du championnat. Servi par Tabata, Willyan a ouvert le score à la 14e minute avant que Lucas Possignolo ne double la mise sur penalty peu avant la mi-temps. Après la pause, malgré l'expulsion de Yusupha Njie, les visiteurs ont réduit le score par l'intermédiaire de Marlon. Au classement, Portimonense est 16e à égalité avec Tondela (15e) et Setubal (17e). Depuis la reprise de la saison suite à son interruption due à la pandémie de coronavirus, les hommes de Paulo Sergio affichent un très bon bilan : 4 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Boavista, sûr d'être maintenu, est 12e.

