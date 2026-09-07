Portée par Frattesi, la Lazio continue de marcher sur l’eau

Udinese 1-2 Lazio

Buts : Karlström (49 e ) pour les Friulani // Frattesi (75 e ) et Gudmundsson (75 e ) pour les Romains.

Après leur humiliation à domicile contre Mantova en Coupe d’Italie et le boycott des tifosi complétant la fronde face à Claudio Lotito, on aurait pensé que la Lazio puisse vivre une saison cauchemardesque. Pourtant, sous la houlette de Gattuso, les Biancocelesti se trouvent avoir une grinta remarquable. En déplacement à Udine, les leaders provisoires vont être acculés en début de seconde période par une magnifique action d’école ou Keinan Davis servira Jesper Karlström (1-0, 49 e ).…

MP pour SOFOOT.com