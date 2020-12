Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porté par Vardy et Maddison, Leicester expédie Brighton Reuters • 13/12/2020 à 22:25









par Léo De Garrigues (iDalgo) Leicester n'a pas trainé pour se défaire de Brighton (3-0). Pour le compte de la 12e journée de Premier League, les Foxes ont inscrit leurs trois buts en première période. James Maddison a ouvert le score sur un service de Jamie Vardy à la 27e minute avant que l'attaquant anglais n'inscrive un but à la 41e minute. Trois minutes plus tard, comme sur le premier but, Vardy a servi Maddison pour permettre à Leicester de prendre le large. Grâce à ce succès, les hommes de Brendan Rodgers profitent des matchs nuls de Tottenham et Liverpool pour revenir à un point de la tête du championnat anglais. Brighton enchaîne un troisième match consécutif sans victoire et pointe au 16e rang.

