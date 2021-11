Porté par l'inflation, le dollar au plus haut depuis 15 mois face à l'euro

Le dollar américain a bondi mercredi au plus haut depuis 15 mois face à l'euro après la publication d'un chiffre d'inflation américain plus élevé que prévu.

Vers 19H00 GMT, le billet vert gagnait 0,85% face à la monnaie unique, à 0,8699 euro pour un dollar.

Plus tôt, le "greenback" avait escaladé jusqu'à 0,8708 euro pour un dollar, son plus haut niveau depuis juillet 2020, soit plus de 15 mois. L'euro a ainsi enfoncé le seuil symbolique de 1,15 dollar pour un euro, pour descendre jusqu'à 1,1482 dollar.

"Le regain de vigueur de l'euro n'a pas duré", a commenté Joe Manimbo, de Western Union, dans une note. Le marché s'attend désormais "à ce que la BCE (Banque centrale européenne) soit en retard par rapport à ses grands homologues pour normaliser sa politique monétaire".

Le brusque recul de l'euro est intervenu après l'annonce que les prix avaient augmenté de 6,2% sur un an en octobre aux États-Unis, contre 5,9% attendu, soit le rythme le plus rapide depuis novembre 1990.

D'un mois sur l'autre, l'inflation ne s'était plus accélérée de la sorte depuis juin.

"Ce qui tire le dollar aujourd'hui, c'est le fait que les cambistes se demandent si la Fed (Banque centrale américaine) ne va pas accélérer la baisse de ses achats d'actifs ou même relever les taux directeurs au début de l'année prochaine si on continue à voir des chiffres d'inflation élevés", a décrypté Matthew Weller, responsable de la recherche pour le site Forex.com.

Lors de sa dernière réunion, la semaine dernière, le comité de politique monétaire de la Fed a donné le coup d'envoi de la réduction de ses achats d'actifs avec, comme objectif, un retrait total en juin.

L'institution a laissé entendre qu'une hausse des taux ne pourrait pas intervenir avant la fin du programme de rachat d'actifs.

Mais après la publication du chiffre d'inflation mercredi, environ un tiers des opérateurs tablent sur une hausse dès mai. La probabilité d'un double relèvement d'ici fin 2022 atteint même désormais quasiment 80%, selon un instrument de modélisation de la Bourse américaine CME.

Revigoré, le dollar en a profité pour établir un nouveau record face à la livre turque, à 9,8757 livres pour un dollar, ainsi que face au peso argentin, à 100,1550 pesos pour un dollar.

