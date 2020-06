Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porté par Karim Benzema, le Real domine Valence Reuters • 19/06/2020 à 00:28









Porté par Karim Benzema, le Real domine Valence par Matthieu Cointe (iDalgo) Karim Benzema écrit rentre encore un peu plus dans l'histoire du Real Madrid. L'ancien lyonnais a inscrit un doublé jeudi soir dans la victoire de son équipe face à Valence (3-0) pour porter son total à 243 buts avec les Merengue. Il dépasse la légende Ferenc Puskas et devient le 5ème meilleur buteur de l'histoire du club. Au stade Alfredo di Stefano, le Real a d'abord lutté contre Valence. Les hommes de Zinédine Zidane se sont même faits une belle frayeur avec un but de Rodrigo en première période, refusé pour un hors jeu de quelques centimètres. Dans le second acte, la "Maison Blanche" a déroulé grâce à son attaquant français. La rencontre a aussi été marquée par le retour et le but de Marco Asensio après un an d'absence, victime d'une rupture des ligaments croisés en juillet dernier. Au classement, Madrid reste à deux longueurs du FC Barcelone, qui jouera vendredi contre Séville. Valence est 8ème, à 6 points d'une potentielle place en Ligue des Champions.

