Porté par Benzema, le Real Madrid est proche du titre par Léo De Garrigues (iDalgo) Vainqueur d'Alaves (2-0) en clôture de la 35e journée de Liga, le Real Madrid se rapproche du 34e sacre de son histoire en Liga. Dès la 9e minute, Karim Benzema a transformé un penalty que Ferland Mendy avait provoqué. Au retour des vestiaires, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais a offert le but du break à Marco Asensio. Benzema a marqué 18 buts et délivré 8 passes décisives en Liga cette saison. Avec ce succès, le Real Madrid prend 4 points d'avance sur le FC Barcelone à 3 journées de la fin du championnat. Alaves pointe à la 17e place.

