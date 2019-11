Portables, tablettes, ordinateurs... Morphosis recycle les métaux rares

Si vous l'avez récemment jeté dans le conteneur d'une déchetterie ou l'avez fait reprendre dans un magasin contre l'achat à moindre prix d'un modèle neuf, il y a de très fortes chances pour que votre ancien téléphone portable se retrouve en Normandie. Plus précisément à Tourville-les-Ifs (Seine-Maritime), petite commune perdue en plein bocage à quelques kilomètres au sud de Fécamp.C'est ici, dans l'ancienne et immense usine d'embouteillage de la Bénédictine, une liqueur régionale, que Morphosis a choisi de s'installer il y a quelques mois. Et à voir le ballet incessant des semi-remorques qui y déchargent leur cargaison, le travail ne manque pas. Plusieurs centaines de kilos de déchets électroniques -- smartphones mais aussi ordinateurs portables fatigués, imprimantes à bout d'encre ou écrans plats défigurés -- atterrissent chaque jour dans les entrepôts.Quelques milligrammes par appareil« Nous récupérons près de 95 % des téléphones portables et smartphones recyclés en France par des organismes agréés comme Ecologic ou Ecosystem, ou encore directement par les revendeurs et distributeurs, confie fièrement Serge Kimbel, 45 ans, fondateur de cette PME. Et nous sommes les seuls à assurer, en France, le recyclage complet de ces déchets jusqu'à l'extraction et la réutilisation d'une cinquantaine de métaux fins différents contenus dans les cartes électroniques de nos objets informatiques. »Pour y parvenir, une ingénierie complexe, mise au point il y a dix ans, opère sous la forme d'un cocktail de manipulations. Les cartes électroniques sont d'abord chauffées, fondues puis broyées jusqu'à obtenir une poudre grisâtre. Cette dernière est alors malmenée par chimie, électrolyse ou cuissons afin d'en extraire, en bout de chaîne et sous forme de copeaux, de l'or, de l'argent, du palladium et autres métaux d'une pureté presque parfaite.Les quantités, pour chaque appareil, peuvent ...