Port-Valais après le match contre Lyon : "Si on en avait pris 20 ou 30, il aurait fallu tout déclarer à la douane !"

Petit club suisse de niveau amateur, l'US Port-Valais a eu l'honneur de parcourir la poignée de kilomètres qui le sépare d'Évian pour (re)lancer la saison de l'Olympique lyonnais. Résultat : un 12-0 anecdotique, un plaisir immense et, surtout, une occasion de jauger une première fois des Lyonnais qui auront fort à faire cet été. Oscar Martins, entraîneur, et Alex Bonal, gardien, racontent leur première joute européenne.

Découvrez le résumé de notre victoire (12-0) lors du premier match de préparation face à Port-Valais ! #OLPortValaisPour revoir la rencontre ? https://t.co/3Sy15u1RvF pic.twitter.com/7uotoCJdTe -- Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2020

On préparait ce match depuis trois semaines. On savait qu'on allait perdre mais on voulait rester dans une marge de buts acceptable pour nous : 15 buts. Niveau ambiance c'était super en avant-match, pendant le match et après le match. On n'a pas trop pris de plaisir niveau foot mais on en a pris un énorme en affrontant l'OL. C'était un peu particulier avec le contexte sanitaire mais l'ambiance entre les équipes était super. Le seul petit point négatif que je vois, c'est la décision de l'arbitre d'accorder un penalty sur une main pas claire après une minute de jeu. Il aurait pu être un peu plus pédagogue, dans l'esprit du match. Surtout qu'en deuxième mi-temps, il nous a donné un coup franc après une faute dans la surface !Je m'attendais à faire un petit spécifiqueEn tant que compétiteur, c'est bizarre de se dire que tout s'est très bien passé après un 12-0. Tout est allé très vite mais j'ai pris un maximum de plaisir. L'état d'esprit était super des deux côtés. Beaucoup d'envie. Chez eux comme chez nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retouché de ballons.On avait prévu une reprise light post-coronavirus. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com