Port du masque obligatoire : "il faut éviter un reconfinement généralisé, l'économie ne peut pas se le permettre", estime Geoffroy Roux de Bézieux

Selon le patron du Medef, rendre le port du masque obligatoire est nécessaire pour éviter une deuxième vague épidémique.

Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, le 17 juillet 2020 à Matignon. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Depuis ce lundi 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos accueillant du public . Une mesure nécessaire selon Geoffroy Roux de Bézieux. Le président du Medef a estimé lundi sur France Info qu'il fallait à tout prix "éviter un reconfinement généralisé".

"Ce qui tuerait l'économie française, ce n'est pas le port du masque, ce serait un deuxième confinement. On ne peut pas se permettre un deuxième confinement généralisé", a-t-il souligné. "Les entreprises sont très agiles, elles s'adaptent vite. Je ne suis pas trop inquiet sur les conséquences opérationnelle de cette mesure dans les magasins, dans les commerces", a-t-il poursuivi. "Dans de nombreuses entreprises, (le port du masque est déjà obligatoire) quand la distanciation sociale n'est pas possible. Pour elles, cela ne va rien changé", a-t-il ajouté, expliquant que d'autres entreprises "appliquaient de manière volontaire cette consigne".

Le patron du Medef s'est également montré confiant sur un accord pour un plan de relance européen. Il a estimé qu'il valait "mieux prendre 24 heures de plus ou même 48 heures de plus pour avoir un bon accord". "C'est la première fois que l'Europe emprunte pour l'Europe, cela crée des tensions, c'est normal qu'on prenne du temps", a-t-il souligné. Selon lui, "l'égoïsme recule" en Europe et les principaux acteurs ont compris qu'un accord était capital car "on ne peut pas être prospère dans un continent qui ne l'est pas".