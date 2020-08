Port du masque en entreprise : "excessif" pour certaines PME

La Confédération des petites et moyennes entreprises a estimé qu'imposer le port du masque sur le lieu de travail serait une mesure excessive, en réponse au Premier ministre qui avait évoqué cette possibilité.

Un panneau indiquant que le port du masque est obligatoire dans une rue de Saint-Tropez, le 8 août 2020. ( AFP / Valery HACHE )

Masqué ou non au travail ? La question est en suspens et inquiète les PME. La Confédération des petites et moyennes entreprises s'est dite opposée mercredi 12 août à un durcissement des règles sur le port du masque dans les entreprises, jugeant que l'imposer de manière "systématique" serait "excessif".

"Imposer le port du masque de manière systématique et en toutes circonstances dans toutes les entreprises semblerait à l'heure actuelle excessif", selon un communiqué de l'organisation patronale, qui rappelle aussi que les mesures du protocole national de déconfinement "doivent impérativement être appliquées".

Ce protocole, mis à jour le 3 août, a assoupli certaines règles en vigueur pendant le confinement, ne rendant notamment le port du masque obligatoire sur le lieu de travail que si une distanciation physique d'un mètre entre salariés ne peut pas être respectée.

Possible évolution du protocole

Les partenaires sociaux vont se réunir avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, en fin de semaine, afin d'évoquer de possibles modifications de ce protocole.

Mardi, le Premier ministre Jean Castex a demandé aux préfets de développer "au maximum les endroits où il y a obligation du port du masque" en fonction des situations locales, alors que le nombre de nouveaux cas testés positifs au Covid-19 a récemment de nouveau dépassé les 10.000 en une semaine en France.

L'exécutif a conscience de s'engager sur une voie risquée, et se laisse toutes les opportunités ouvertes. "Nous sommes très vigilants face à l'évolution de la situation, a expliqué aux Échos Laurent Pietrazsewski, secrétaire d'Etat en charge des retraites et de la santé au travail. Nous pourrons être amenés à faire évoluer le protocole dans les entreprises afin de continuer à garantir la santé des salariés et la reprise économique."

Interrogé sur Europe 1 mercredi 12 août, le ministre délégué aux PME, Alain Griset, a plutôt évoqué un statu quo , en attendant de voir l'évolution de l'épidémie.

Pour la CPME, "il serait étrange de laisser une marge d'appréciation aux préfets sur les mesures à adopter dans l'espace public de chaque département et, dans le même temps, de généraliser une telle obligation à toutes les entreprises sans distinction du contexte épidémiologique".

"Exiger par exemple d'un salarié seul dans un bureau qu'il porte un masque aurait sans doute peu de sens et serait difficilement applicable", selon l'organisation.

"La relance de l'économie (...) est certes basée sur la maîtrise de la pandémie, mais elle repose également sur la capacité du monde entrepreneurial à pouvoir retrouver un niveau d'activité assurant la continuité et le développement des entreprises", estime encore la CPME.