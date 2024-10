Popularité: Macron stable à son point bas, Barnier en baisse (sondage)

Le président français Emmanuel Macron (à droite) s'entretient avec le négociateur en chef de la Commission européenne sur le Brexit, Michel Barnier de l'époque au Salon international de l'agriculture à Paris, le 23 février 2019 ( POOL / Michel Euler )

La cote de popularité d'Emmanuel Macron est stable depuis un mois, à 25%, son point le plus bas depuis son accession à l'Elysée en 2017, tandis que son Premier ministre, Michel Barnier, accuse une baisse de 2 points pour s'établir à 37%, selon un sondage Odoxa-Mascaret paru mardi.

Dans cette étude pour Public Sénat et la presse régionale, le chef de l'Etat est considéré comme "un bon président de la République" par 87% des sympathisants Renaissance et 41% des sympathisants LR.

Le chef du gouvernement convainc pour sa part 75% des sympathisants LR, parti dont il est toujours adhérent, et 73% des sympathisants macronistes.

Au classement des personnalités politiques préférées des Français, le trio de tête reste inchangé: Edouard Philippe s'impose sur la première place du podium (40% de "sympathie", stable), devant Gabriel Attal (38%, -1 point) et Jordan Bardella (36%, stable).

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 23 et 24 octobre, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 2,5 à 3,1 points.