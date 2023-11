Popularité: Macron et Borne en légère baisse

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne lors d'une cérémonie au Mont-Valérien à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, le 18 juin 2023 ( POOL / MOHAMMED BADRA )

La popularité du président Emmanuel Macron a légèrement reculé à 31% (-1 point) en novembre, par rapport au mois précédent, tout comme celle de sa Première ministre Élisabeth Borne, en baisse à 29% (-1), selon un sondage mensuel Ifop/Fiducial pour Paris-Match et Sud-Radio publié mardi.

Seuls 25% (+ 5) des Français pensent qu'Emmanuel Macron est "proche de leurs préoccupations", mais davantage (38%, -1) considèrent qu'il est "capable de réformer le pays". Ils sont 31% (=) à estimer qu'il a "une vision pour l'avenir des Français" et 33% (+2) qu'il "mène une bonne politique économique".

Selon ce baromètre mensuel, le passage de la tempête Ciaran, l'inflation des prix, "l'attaque terroriste du Hamas en territoire israélien", et le passage à l'heure d'hiver ont été les quatre principaux sujets de conversation des Français dernièrement, très loin devant l’annonce par Emmanuel Macron du projet d’inscrire le droit à l'avortement dans la constitution ou le projet de loi sur l'immigration.

Les sondés considèrent à 40% que le Rassemblement national est la formation politique qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, devant La France insoumise (20%), Les Républicains (15%), et le PS (9%).

Sondage réalisé en ligne les 2 et 3 novembre par questionnaire auto-administré auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points de pourcentage.