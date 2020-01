Pomme de terre connectée et ourson à papier toilette... les 5 innovations les plus insolites du CES 2020

Aux côtés des géants de l'électronique et de l'automobile venus mettre en scène leurs innovations plutôt classiques, les start-up du monde entier ont rivalisé d'originalité et d'audace pour attirer la lumière au salon CES de Las Vegas, qui se termine ce vendredi.Voici les cinq gadgets plus ou moins innovants que nous avons repérés et fait commenter par les experts de TechTrash, la newsletter virale et gratuite qui se moque gentiment des nouvelles technologies. Le robot qui apporte du papier toilette AFP/Mario Tama Le fabricant américain de papier toilette Charmin a fait sensation avec son RollBot, un prototype de robot qui vous apporte du papier toilette directement dans les WC en cas d'urgence. Orné d'un visage d'ourson, ce véhicule autonome se déplace sur de grosses roues et parvient à éviter les obstacles grâce à ses capteurs infrarouges. Il se pilote à distance avec une application.« L'histoire ne dit pas comment l'ourson en question peut ouvrir les portes (notamment celle du placard où vous avez rangé le papier), puis celle de vos WC, mais bon... », relève TechTrash.Et d'ajouter : « Et comme ils ne font pas les choses à moitié, les mêmes visionnaires ont également développé Smell Sense, petit capteur qui, de façon hautement ingénieuse, analyse les odeurs et vous conseille (ou non) d'ouvrir la porte du petit coin ». Le pommeau de douche avec assistant vocal /DR/Kohler Le fabricant américain Kohler a décidé que l'assistant personnel Alexa d'Amazon avait aussi sa place dans la douche. Déjà doté depuis plusieurs années d'une enceinte connectée, le pommeau de douche Moxie peut permettre désormais de piloter la maison connectée.« Alexa s'invite jusque dans votre salle de bains pour le plus grand bonheur de tous ceux qui rêvent de pouvoir (enfin !) faire leurs courses tout en se savonnant le dos (et au passage, partager le tout avec l'ami Jeff Bezos)... Évidemment, on se demande si ...