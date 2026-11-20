Gwenola Joly-Coz, actuelle première présidente de la cour d'appel de Papeete, le 4 septembre 2020 à Pontoise (Val d'Oise) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les viols représentent huit affaires sur dix jugées aux assises en Polynésie française et visent majoritairement des enfants dans leur famille, d'après des chiffres présentés jeudi par un observatoire local.

La honte et la dépendance économique envers l'auteur freinent les plaintes, a expliqué le procureur général de Papeete.

Selon l'Observatoire des violences faites aux femmes et des violences sexuelles intrafamiliales, 2.778 enfants ont été suivis par la protection de l'enfance en 2026, contre 1.890 en 2020, dans ce territoire français de 280.000 habitants du Pacifique sud.

"On ne veut pas aller chez le gendarme ou le policier parce que l'auteur est le poumon économique du foyer et parce qu'il y a de la honte", a déclaré à l'AFP Frédéric Benet-Chambellan, procureur général près la cour d'appel de Papeete.

Sur neuf ans, les affaires jugées aux assises concernent 155 enfants victimes de viol, dont 79 % par un membre de leur famille (116 filles et six garçons) et 21 % hors du cercle familial.

Les auteurs sont tous des hommes. "La réalité, c'est qu'une petite fille violée en Polynésie l'est le plus souvent par son papa et en moyenne à neuf ans", a constaté Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d'appel de Papeete.

Le chiffre noir de l'inceste reste très important, selon les autorités judiciaires.

En un an, 558 mineurs ont subi des violences sexuelles, d'après l'Association polyvalente d'actions socio-judiciaires (Apaj), principale association locale d'aide aux victimes. Ce nombre a doublé en cinq ans et il ne s'agit que des cas connus.

Pour la sociologue Lucile Hervouët, ces violences sont avant tout liées à la domination et au pouvoir économique d'hommes qui contrôlent leur famille et "ont un sentiment d'impunité".

"L'inceste laisse des traces profondes, souvent durables", a observé Cécile Moreau, qui dirige l'Apaj, évoquant notamment addictions et tentatives de suicide.

Les victimes peuvent aussi souffrir de troubles alimentaires, de l'anorexie précoce à la suralimentation pour changer d'apparence et "symboliquement moins attirer les auteurs", a ajouté la psychologue Cheyenne Duversin.

Chaque travailleur social suit en moyenne 75 enfants, une charge jugée "intenable" par la directrice de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE), Ravahere Rauzy, qui demande des renforts.

Dans l'Hexagone et les départements d'outre-mer, environ 30 % des mineurs victimes de violences sexuelles enregistrées en 2025 l'ont été dans le cadre familial, selon le service statistique du ministère de l'Intérieur.