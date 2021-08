Polynésie: la crise économique s'ajoute à la crise sanitaire

L'épidémie et le confinement enfoncent encore un peu plus la Polynésie française dans la crise économique, et le ministre des Finances local s'attend à une nouvelle contraction du PIB, a-t-il indiqué lors d'un point presse jeudi à Papeete (vendredi à Paris).

En se basant sur le confinement de 2020, qui était toutefois plus strict, le ministre de l'Economie et des Finances Yvonnick Raffin a estimé l'impact d'un confinement d'un mois à "une baisse de trois points de PIB, soit 20 milliards de francs Pacifique" (167 millions d'euros). Il a cependant exclu de contracter un nouveau prêt pour financer les aides.

Le ministère de l'économie polynésien doit résoudre une triple équation: encaisser moins de recettes fiscales, financer les dépenses de santé, et soutenir l'emploi pendant le confinement dans une collectivité qui ne dispose pas de caisse de chômage.

Le gouvernement polynésien a réactivé ses aides pour soutenir les entreprises affectées par le confinement, soit parce qu'elles doivent fermer, soit parce qu'elles fonctionnent au ralenti. Le tourisme, principal secteur économique local, est à l'arrêt.

Pour financer les aides, "on racle les fonds de tiroirs", a déclaré à l'AFP M. Raffin qui espère que le confinement ne se prolongera pas au-delà du 6 septembre.

Face à la flambée de l'épidémie de Covid dans ses zones les plus peuplées, la Polynésie française a décidé un retour au confinement pour deux semaines, jusqu'au 6 septembre, ainsi que la fermeture des écoles.

Les actions de solidarité se multiplient en Polynésie pour soutenir les soignants. Plusieurs entreprises et particuliers livrent gratuitement des repas en réanimation, ou dans les petits hôpitaux. Les clubs de plongée Topdive ont annoncé jeudi mettre à disposition 27.000 litres d'oxygène pour aider les patients en urgence respiratoire.

Toutes les structures sanitaires sont saturées dans cette collectivité de 280.000 habitants: 395 Polynésiens sont hospitalisés, dont 55 en réanimation.