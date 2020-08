Polynésie française : 71 cas en quatre jours "de la décadence"

Les autorités en Polynésie française s'inquiètent d'une soudaine montée de l'épidémie. Elles dénoncent des comportements "irresponsables" et de "l'indiscipline", tandis que des mesures restrictives ont été adoptées.

Un paquebot dans le port de Papeete le 3 août 2020, alors qu'un cas suspect de Covid-19 y avait été détecté. ( AFP / SULIANE FAVENNEC )

La Polynésie française connaît une brusque augmentation des cas de Covid-19, avec 71 personnes testées positives en quatre jours, ont annoncé mardi à Papeete (mercredi à Paris), lors d'un point presse commun, le Haut-commissaire Dominique Sorain et le Président Edouard Fritch qui a dénoncé "l'indiscipline et l'irresponsabilité " ayant permis cette propagation .

"Soixante-deux cas en cinq mois et aujourd'hui, en quatre jours, 71 cas : c'est de la décadence ! " a regretté Edouard Fritch. Certains nouveaux arrivants en Polynésie ont participé à de grands rassemblements festifs dans des restaurants et ont propagé le virus. Depuis mi-juillet, aucune quarantaine n'est plus imposée, mais les passagers doivent présenter un test négatif avant leur embarquement ; ils s'engagent aussi à réaliser un auto-prélèvement quatre jours après leur arrivée et à respecter les gestes barrières.

Le haut-commissaire, plus haute autorité de l'Etat en Polynésie, a interrompu une croisière aux îles Marquises pour prendre le premier avion et revenir à Tahiti mardi. Lui aussi a fustigé "des comportements inadmissibles".

Pas de retour au confinement

Tous deux ont cependant exclu un retour au confinement. Ils ont annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes sans autorisation préalable, la fermeture des discothèques et l'obligation du port du masque dans les commerces, sous peine d'amende.

Les organisateurs de soirées et les personnes qui ont répandu le virus en ne respectant pas les gestes barrières seront sanctionnés, a assuré le Président.

Syndicats et patronat demandent le rétablissement de la quatorzaine pour tous les passagers débarquant à Tahiti . Mais pour Edouard Fritch, la quarantaine, qu'elle soit de sept ou quatorze jours, n'est pas compatible avec la reprise du tourisme, moteur de l'économie locale.

Les partenaires sociaux demandent aussi un report de la rentrée scolaire. Elle a débuté mardi dans les collèges et lycées et doit se poursuivre mercredi dans les écoles primaires. Beaucoup d'élèves sont venus sans masque, surtout dans les lycées. La ministre de l'Education locale, Christelle Lehartel, a annoncé qu'il serait désormais obligatoire dans tout le second degré.