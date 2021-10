Pologne : vers une "rupture" avec l'Union européenne ?

La Cour constitutionnelle polonaise s'est prononcée jeudi contre la primauté du droit européen, une décision, qui, selon la Commission européenne "met en cause plusieurs principes fondamentaux de l'organisation de l'Union".

Le Premier ministre polonais assure que son pays souhaite rester dans la communauté. ( Afp / KENZO TRIBOUILLARD )

"Attaque contre l'Union européen", risque de "rupture"... La décision de la plus haute juridiction polonaise, qui s'est prononcée jeudi 7 octobre contre la primauté du droit communautaire européen sur le droit polonais, a vivement fait réagir au sein de l'Union européenne, le Premier ministre polonais assurant de son côté que son pays souhaitait rester dans la communauté.

Vendredi 8 octobre sur RMC/BFMTV , le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune a jugé que cette décision est une "attaque contre l'UE". "C'est gravissime. Ca n'est pas un sujet technique ou un sujet juridique. C'est un sujet éminemment politique qui s'inscrit d'ailleurs dans une longue liste de provocations à l'égard de l'UE", a-t-il estimé. "C'est le risque d'une sortie de facto" de l'UE, a-t-il encore observé. "S'il n'y a pas le respect élémentaire des règles communes, des droits et libertés de l'Europe, il ne peut pas y avoir de plan de relance et de soutien à la relance en Pologne", a-t-il également lancé alors que l'Union européenne n'a pas encore approuvé les 23 milliards d'euros de subventions et les 34 milliards d'euros de prêts bon marché prévus pour la Pologne.

Une décision qui menace l'appartenance de la Pologne à l'Union européenne ?

Le gouvernement polonais "joue avec le feu" et pourrait provoquer "une rupture" avec l'Union européenne, a déclaré de son côté le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Asselborn. "Je sais qu'en Pologne les gens sont Européens, qu'ils veulent rester Européens", mais "il faut dire très clairement que le gouvernement polonais joue avec le feu, qu'à un certain moment, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique, il pourrait y avoir une rupture", a poursuivi Jean Asselborn.

"L'évolution en Pologne est très, très inquiétante (...) Etape par étape, la priorité du droit européen est brisée", a déploré le responsable, également ministre de l'immigration et de l'asile, en arrivant à une réunion avec les ministres européens de l'Intérieur à Luxembourg. "La primauté du droit européen est vraiment capitale pour l'intégration de l'Europe et pour le vivre-ensemble en Europe. Si c'est cassé, l'Europe telle que nous la connaissons, telle qu'elle a été construite après le traité de Rome, n'existera plus", a-t-il averti.

La Commission européenne s'est également dite "préoccupée" par la décision du tribunal polonais, via le commissaire à la Justice Didier Reynders. La décision "met en cause plusieurs principes fondamentaux de l'organisation de l'Union", a dénoncé le commissaire européen, citant les principes de la primauté du droit européen sur le droit national et du caractère contraignant des décisions de la justice européenne. "Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour faire en sorte que les principes fondateurs de l'Union soient respectés", a-t-il ajouté.

"La place de la Pologne est et sera dans la famille européenne"

De son côté, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a assuré vendredi que son pays souhaitait rester dans l'UE. "L'entrée de la Pologne et des pays d'Europe centrale dans l'Union européenne est l'un des faits marquants de ces dernières décennies. Pour nous, mais aussi pour l'UE elle-même", a-t-il déclaré. "La place de la Pologne est et sera dans la famille européenne des nations", a-t-il ajouté dans une publication sur Facebook.

Dans son message, Mateusz Morawiecki a également cherché à minimiser les implications de l'arrêt de la Cour polonaise en déclarant que le principe de la supériorité du droit constitutionnel sur les autres sources de droit avait déjà été énoncé par les tribunaux d'autres Etats membres. "Nous avons les mêmes droits que les autres pays. Nous voulons que ces droits soient respectés. Nous ne sommes pas un invité malvenu dans l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous n'acceptons pas d'être traités comme un pays de deuxième catégorie", a-t-il écrit.

Mais selon des experts, cette décision, qui doit encore être publiée officiellement pour avoir force de loi, pourrait constituer un premier pas vers une sortie de la Pologne de l'UE.

Des années de conflit

La Cour polonaise a déclaré jeudi que certains articles du traité de l'UE étaient "incompatibles" avec la Constitution polonaise et enjoint aux institutions européennes de ne pas "agir au-delà du champ de leurs compétences" en interférant avec le système judiciaire polonais. Ce faisant, la plus haute juridiction polonaise s'est prononcée contre la suprématie absolue du droit européen, une attaque d'une portée inédite contre ce principe fondamental pour l'Union, qui pourrait menacer le financement par l'UE de la Pologne, voire son appartenance au bloc.

Le pays est en conflit depuis plusieurs années avec Bruxelles à propos des réformes judiciaires engagées par le parti conservateur nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS)), qui, selon Bruxelles, menacent la démocratie et l'état de droit dans ce pays. Ces réformes, accusées de saper l'indépendance des juges, ont valu à Varsovie plusieurs condamnations de la Cour de justice de l'UE. La Cour constitutionnelle polonaise, qui a elle aussi fait l'objet de ces réformes controversées, est considérée comme étant aux mains du PiS.