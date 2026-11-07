Pologne: un tireur abat cinq personnes dans le centre touristique de Cracovie

Des policiers et des équipes de secours près du lieu d'une fusillade à Cracovie en Pologne, le 7 novembre 2026 ( AFP / Sonia BAKARIC )

Un homme a ouvert le feu sur des passants samedi dans le centre touristique de Cracovie, dans le sud de la Pologne, faisant cinq morts et une dizaine de blessés, a annoncé la police à l'AFP.

A Cracovie, une journaliste de l'AFP a vu des personnes allongées au sol, de nombreux véhicules de secours et policiers en armes.

Vers 15H00, l'homme a fait irruption en voiture sur la grande place de la vieille ville, très fréquentée en ce jour de week-end, et s'est mis à tirer "au hasard", selon un porte-parole de la police locale.

"L'auteur des faits a été neutralisé par la police et blessé par balle (...) cinq personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées", a indiqué cette source.

Le tireur a été transporté à l'hôpital.

"C'est une tragédie pour Cracovie, on n'a jamais connu une chose pareille. J'ai vu un homme faire le tour de la place et tirer sur des gens" a raconté sur place à l'AFP une témoin, Annette, âgée d'une soixantaine d'années.

Comme elle, de nombreux témoins étaient très choqués, pleurant, réfugiés dans les magasins du quartier.

La police a indiqué dans un communiqué que plusieurs policiers figuraient au nombre des blessés.

Le Premier ministre Donald Tusk a déploré "une tragique fusillade".

Le président de la république Karol Nawrocki a fait part de son "immense inquiétude" et déclaré sur X qu'il était "en contact avec les autorités compétentes" et qu'il attendait "une explication complète des circonstances de ces événements dramatiques". "La sécurité des Polonais est une priorité absolue", a-t-il ajouté.

Etat d'alerte

Le ministre de l'Intérieur Marcin Kierwinski a annoncé se rendre sur place samedi soir.

Des policiers examinent une voiture noire, qui appartiendrait au suspect d’une fusillade, dans le centre historique de Cracovie, en Pologne, le 7 novembre 2026 ( AFP / Bartosz SIEDLIK )

Les fusillades mortelles sont rares dans ce pays d'Europe de l'Est de 38 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'OTAN.

Mais le pays était en état d'alerte maximale après une série d'attaques au couteau en octobre, que Tusk a dénoncées comme participant d'un "culte de la violence" alimenté par les réseaux sociaux.

Varsovie, alliée indéfectible de l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle menée par la Russie en 2022, a mis en garde à plusieurs reprises contre des actes de sabotage et une guerre hybride russes sur le sol polonais, des accusations rejetées par Moscou.

Cracovie, dans le sud de la Pologne, est une ancienne capitale historique qui attire chaque année des millions de touristes.

En 2025, elle a accueilli 16,2 millions de visiteurs, a indiqué la municipalité.