Pologne : Piotr Zieliński, le syndrome de Peter Pan

En plus d'être bon sur le terrain, le Polonais Piotr Zieliński fait le bien en dehors. À Zabkowice Slaskie, sa ville natale, il s'inscrit dans la tradition familiale en multipliant les bonnes actions pour aider les enfants.

"Nous avions peur qu'il soit incapable de faire face aux épreuves de la vie en grandissant. Je me souviens même d'une fois où il était pétrifié quand il a vu une jeune fille qu'on accueillait se mettre à fumer une cigarette." Bogusław Zieliński, papa de Piotr

Post-it, cigarette et troubles d'affection

Il est aux alentours de 15h40 en Pologne quand à plus de 4000 kilomètres, dans le stade Education City d'Al-Rayyan, Piotr Zieliński ouvre le score face à l'Arabie saoudite (2-0) dans une rencontre éprouvante. Un soulagement pour leset une délivrance pour le milieu du Napoli, indispensable au pied du Vésuve, mais souvent contesté en sélection. Il y a les problèmes très classiques du footballeur, puis derrière, une autre facette : celle d'un homme qui multiplie les bonnes actions au pays, en Pologne, comme pour respecter une tradition familiale.En 2002, le jeune Piotr, âgé de 8 ans, voit ses parents bouleverser leur mode de vie. Dans la commune de Zabkowice Slaskie, dans le sud-ouest de la Pologne, Bogusław et Beata, le papa et la maman, abandonnent leurs métiers pour devenir une famille d'accueil. Le début d'une nouvelle vie pour les Zieliński dans un foyer où ils hébergent plusieurs enfants en situation précaire. Le benjamin de la famille, Piotr, qui a deux frères aînés, est rapidement très affecté par la venue de, et souffre alors de troubles d'affection., expliquait le père Zieliński au média polonaisPour marquer son territoire et faire comprendre à ses nouveaux colocataires qu'il reste l'enfant numéro un, Piotr Zieliński colle…