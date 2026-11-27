Pologne-Les conservateurs oeuvrent à leur rassemblement, sans s'interdire une alliance avec l'extrême droite

La droite polonaise oeuvre à son rassemblement avec l'objectif d'écarter le Premier ministre Donald Tusk lors des élections législatives de 2027, allant jusqu'à flirter avec le parti d'extrême droite de Grzegorz Braun, la Confédération de la Couronne polonaise (KKP), voué aux gémonies par une bonne partie de la population polonaise pour son alignement sur Moscou.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a ravivé dans la mémoire collective le traumatisme de la Blitzkrieg allemande de septembre 1939 et de l'attaque consécutive de l'Armée rouge, en vertu du Pacte germano-soviétique. L'incursion récente de trois missiles russes dans l'espace aérien polonais a en outre accentué les tensions entre Moscou et Varsovie.

Mais le discours nationaliste et ukrainophobe de la Confédération de la Couronne polonaise, créée en 2019 et communément appelée La Couronne, commence néanmoins à infuser dans la société polonaise. Un électeur sur dix se dit désormais prête à voter pour le KKP, citant notamment sa défense des agriculteurs polonais face à Bruxelles et sa volonté de renvoyer les réfugiés ukrainiens chez eux.

La coalition au pouvoir depuis 2023, une alliance de la gauche (La Gauche) au centre-droit (Troisième voie) emmenée par la Coalition civique de Donald Tusk, est un irritant pour ces électeurs qui affichent leur défiance face aux politiques pro-européennes du président du Conseil.

Selon un sondage de l'institut IBRiS pour le quotidien Rzeczpospolita publié ce mois-ci, la Coalition civique est en tête des intentions de vote pour le scrutin parlementaire de l'an prochain avec 29%, ses partenaires de La Gauche et de Troisième voie recueillant respectivement 7,6% et 5%.

Donald Tusk et ses alliés disposent de la majorité absolue à la Diète et au Sénat depuis les élections de 2023.

"UNE SEULE ET GRANDE LISTE"

Les élections de 2027 visent à renouveler les 460 députés de la Diète et les 100 sénateurs pour un mandat de quatre ans.

Le parti national-conservateur Droit et justice (PiS) des frères Kaczynski, écarté des affaires en 2023 après huit années au pouvoir, se prévaut actuellement d'environ 16,5% des intentions de vote.

Le PiS a fait ses calculs et lorgne sans tabou sur les sondages prometteurs du KKP, crédité de 10,5%, mais aussi de La Confédération, autre parti d'extrême droite fondé en 2018 dont Grzegorz Braun fut exclu en 2025 pour s'être présenté en dissident à l'élection présidentielle face au candidat du parti, Slawomir Mentzen.

"Nous allons travailler à l'établissement d'une seule et grande liste" pour les élections législatives, a déclaré le dirigeant du PiS Jaroslaw Kaczynski en marge de la Fête nationale de l'indépendance le 11 novembre.

Grzegorz Braun semble désormais fréquentable pour Jaroslaw Kaczynski, qui excluait jusqu'à présent tout rapprochement avec ce responsable politique controversé, poursuivi pour négationnisme et antisémitisme. Le 12 décembre 2023, le député Braun avait éteint avec un extincteur les bougies d'une menorah allumées à l'occasion de la fête juive de Hanouka dans le hall de la Diète, à Varsovie.

Pour l'heure, le chef de la file de La Couronne n'a pas saisi la main tendue de Jaroslaw Kaczynski. Krzysztof Bosak, co-dirigeant de La Confédération, a quant à lui rejeté l'offre d'alliance du PiS.

"Non à des coalitions avec des populistes pro-russes!", a déclaré sur X l'ex-Premier ministre Mateusz Morawiecki, ancien membre du PiS désormais à la tête de Développement Plus (R+), créé en avril dernier sur une ligne idéologique plus modérée.

Mateusz Morawiecki a d'ores et déjà annoncé que son parti concourrait en solo en 2027.

KAROL NAWROCKI, L'HOMME DU RASSEMBLEMENT?

Mais la tentation d'écarter Donald Tusk est trop forte à droite, soulignent des analystes. Et ils sont nombreux dans ses rangs à considérer qu'un adoubement de La Couronne n'est pas trop cher payé, expliquent-ils.

"S'il y a une chance de priver Donald Tusk du poste de Premier ministre grâce à Grzegorz Braun, alors à l'évidence, c'est possible", commente Krzysztof Izdebski, de la Fondation Stefan Batory.

Pour nombre de conservateurs, l'homme qui pourrait présider à l'unification de la droite polonaise, divisée par ailleurs sur les questions économiques, est sans conteste le président Karol Nawrocki, un conservateur inconnu élu en juin 2025 sans étiquette mais avec le soutien du PiS.

Historien réputé pour ses travaux sur la Seconde guerre mondiale, notamment sur la résistance anticommuniste - qui lui vaut d'être sur une liste noire à Moscou (il appelle au déboulonnage des monuments soviétiques en Pologne) - Karol Nawrocki jouit d'une forte popularité en Pologne et a su s'affranchir de la tutelle de Jaroslaw Kaczynski.

Bête noire de Donald Tusk pour user largement de son droit de veto - il reproche au gouvernement de ne pas tenir ses promesses, ce qui lui vaut la sympathie des électeurs -, il s'est forgé une image d'indépendance et d'audace auprès de l'électorat conservateur en se mettant en scène sur les réseaux sociaux, par exemple au côté du président américain Donald Trump dans le bureau ovale.

Son indulgence à l'égard de l'extrême droite, en pleine progression dans les sondages, participe aussi de ces choix tactiques. Le KKP, a-t-il dit en octobre à Rzeczpospolita, "doit être reconnu comme une présence politique sur la scène polonaise".

"Il agit en ordonnateur d'un grand chapiteau sous lequel les partis de centre-droit pourraient s'unir", observe auprès de Reuters le député du PiS Przemyslaw Czarnek, favori du parti pour le poste de Premier ministre.

Przemyslaw Czarnek se dit prêt à travailler avec certains membres du KKP, mais pas des "antisémites" ou des "agents de Poutine".

Il a toutefois déclaré mardi sur la radio privée Radio ZET qu'il ne se voyait pas exclure Grzegorz Braun d'un pacte entre partis conservateurs.

(Reportage Alicja Surdy et Alan Charlish, avec Marek Strzelecki et Justyna Pawlak, version française Sophie Louet, édité par)