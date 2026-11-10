Pologne: la bataille constitutionnelle reprend après la tuerie de Cracovie

Un participant, portant une écharpe aux couleurs et à l'emblème de la Pologne ainsi qu'un badge à l'effigie du président polonais Karol Nawrocki en armure de chevalier, prend part à une manifestation antigouvernementale devant le Tribunal constitutionnel, à Varsovie, le 3 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Passés les deux jours de deuil national décrétés après la tuerie de Cracovie, la Pologne replonge dans la crise politique avec un rendez-vous sous haute tension mardi au Tribunal constitutionnel, objet d'une féroce bataille entre le gouvernement et l'opposition.

Depuis son retour aux affaires en 2023, le Premier ministre Donald Tusk s'emploie, en vain, à réformer cette juridiction mise sous la coupe du pouvoir pendant les mandatures du parti national-conservateur Droit et Justice (PiS, 2015-2023).

Le PiS, qui y a placé des personnalités affidées, a mobilisé ses troupes qui manifestent et campent depuis maintenant plusieurs mois devant le tribunal, voisin de la Nonciature apostolique, de l'ambassade d'Ukraine et de grands ministères à Varsovie.

Des militants et sympathisants de droite et d'extrême droite en font le siège, priant et chantant sous des tentes entre deux visites du chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski, ou de celui du parti Confédération de la Couronne polonaise, l'eurodéputé antisémite et négationniste Grzegorz Braun.

La crise s'est aggravée fin octobre lorsque la police a été déployée pour bloquer les accès du tribunal et qu'une magistrate élue par l'actuelle majorité a annoncé assurer l'intérim à sa tête, au détriment du président en fonction, proche du chef de l'État nationaliste Karol Nawrocki. Le magistrat conteste sa destitution.

Bien que les invectives par réseaux sociaux interposés n'aient pas cessé, la tragédie de Cracovie a contraint chaque camp à une forme de retenue, du moins sur le terrain.

La Pologne est en effet sous le choc du massacre perpétré samedi 7 novembre par un jeune du pays sur la place du marché de l'ancienne capitale prisée des touristes étrangers.

Michal Oksinski a tué six personnes et en a blessé 15 autres en tirant au hasard sur les passants avant d'être neutralisé. Il est mort lundi matin à l'hôpital.

Marche à "hauts risques"

Un deuil national de deux jours a été décrété qui s'est achevé lundi, et le bras-de-fer au sommet peut dès lors reprendre.

Mardi doit se tenir en effet au Tribunal constitutionnel une assemblée générale destinée à examiner ses statuts et son fonctionnement, de sorte à engager sa réforme.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk assiste à un point presse, le 7 novembre 2026 à Cracovie ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Conformément aux demandes de Bruxelles, le pro-européen Tusk souhaite le conformer aux règles de l'État de droit et faire cesser les nominations politiques - auxquelles lui-même, en 2015, avait recouru.

L'opposition l'accuse de son côté de "trahison" et de "coup d'État" sous le diktat de Bruxelles.

Puis ce sera, mercredi, la Marche de l'Indépendance.

Cet événement réunit chaque année des dizaines, voire des centaines de milliers de sympathisants de droite, des conservateurs catholiques aux groupuscules suprémacistes jusqu'à l'extrême droite antisémite et pro-russe.

Le président Nawrocki a lui aussi annoncé sa présence.

Le président polonais, Karol Nawrocki, assiste à une messe à l'archicathédrale Saint-Jean après sa prestation de serment, le 6 août 2025 à Varsovie ( AFP / Sergei GAPON )

Certains observateurs évoquent "une marche à hauts risques", craignant que la foule ne sorte du parcours prévu pour marcher sur le Tribunal constitutionnel.

Le Premier ministre Donald Tusk a écarté dimanche les rumeurs selon lesquelles la marche pourrait être interdite.

"Les spéculations à ce sujet ne sont que de la désinformation", a-t-il écrit sur X, appelant les participants à s'abstenir de "tout acte d'agression" et exhortant leurs opposants à renoncer aux contre-manifestations.

Le port d'armes a été interdit ce jour-là et la mairie a annoncé un renforcement des mesures de sécurité avec la pose de blocs de béton sur certaines artères.