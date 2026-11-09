Pologne : le tueur de Cracovie est mort, aucune certitude sur ses motivations

Des policiers dans une zone bouclée dans le centre historique de Cracovie, au lendemain d'une fusillade qui a fait six morts, le 8 novembre 2026 en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

L'auteur de la tuerie de Cracovie, un Polonais de 24 ans qui a succombé à ses blessures lundi, ne répondra jamais de ses actes, dont les enquêteurs affirment qu'ils ne disposent encore d'aucun élément matériel pour les associer à une idéologie particulière.

Michal Oksinski, touché à de multiples reprises par les balles des policiers, est mort lundi à 04H30 (03H30) à l'hôpital après avoir subi trois opérations.

Il est soupçonné d'avoir fait au total neuf morts, y compris ses parents et sa sœur, tués par balles et découverts gisant à leur domicile à deux heures de route de Cracovie.

En tenue militaire, masqué et casqué, armé d'un fusil semi-automatique, il avait ouvert le feu, depuis son véhicule, sur des passants aux abords de la place du marché de la vieille ville prisée des touristes, samedi vers 15H00.

Six personnes, dont un Britannique de 32 ans et une Autrichienne de 51 ans, ont trouvé la mort.

Quinze autres, dont deux policiers et cinq ressortissants étrangers (britannique, portugais, russe, allemand et autrichien) ont été blessées. Leur état de santé était "stable" lundi, selon les autorités régionales.

Des impacts de balle sur la vitre d’un café, place du Grand Marché à Cracovie, au lendemain d’une fusillade qui a fait six morts, le 8 novembre 2026 en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

La police est intervenue en quelques minutes. Une course-poursuite s'est alors engagée entre l'assaillant, au volant d'une Subaru noire, et un équipage de la police locale.

A une intersection, l'homme a percuté un véhicule à l'arrêt. Il est sorti de sa voiture et a échangé des tirs avec deux policiers, les blessant grièvement.

Port d'armes

Selon le ministre de l'Intérieur, le tueur était "fasciné par les idéologies d'extrême droite". Mais les enquêteurs estiment que de longues investigations seront nécessaires pour comprendre ses motivations et affirment ne pas pouvoir corroborer "de manière catégorique" les propos du ministre.

Un enquêteur photographie la voiture soupçonnée d'avoir été utilisée par l'auteur de la fusillade meurtrière, le 7 novembre 2026 à Cracovie, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

"Nous ne disposons d'aucun élément nous permettant d'affirmer de manière catégorique et responsable qu'il s'est inspiré d'une idéologie ou d'une autre", a déclaré lundi lors d'une conférence de presse Przemyslaw Nowak, porte-parole du parquet national.

"Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur les motivations (...). Nous n'avons pas trouvé de symboles évidents que l'on associe généralement à un courant politique particulier, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche", a-t-il ajouté.

Une enquête pour acte "à caractère terroriste" est néanmoins ouverte et la procédure pour l'homicide de ses proches y a été jointe.

La mort du tueur - qui n'a jamais pu être entendu - met naturellement fin aux poursuites à son encontre mais l'enquête continue, a souligné le parquet lundi.

Selon les enquêteurs cités dans la presse polonaise, Michal Oksinski n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il était membre, avec son père, d'un club de tir. Au total, sept armes ont été saisies à leur domicile. Le tueur avait emporté à Cracovie quatre armes, dont deux fusils semi-automatiques, et environ 500 munitions, selon le parquet.

Sa grand-mère paternelle a confié à des médias qu'il avait obtenu un permis de port d'armes cette année.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé lancer une révision des conditions d'octroi des permis de détention d'armes à feu. Les dossiers médicaux des titulaires de permis devraient faire l'objet d'une mise à jour régulière.

La voiture noire utilisée par le suspect d’une fusillade, dans le centre historique de Cracovie, en Pologne, le 7 novembre 2026 ( AFP / Bartosz SIEDLIK )

La Pologne connaît une forte augmentation du nombre de permis de détention d'armes. En 2025, plus de 50.000 nouveaux permis ont été accordés, ce qui a porté leur nombre à 411.000, selon la police.

Emblèmes et écussons

"Les vêtements de l'auteur des faits comportaient de nombreux emblèmes différents", a par ailleurs déclaré lundi à la radio Karolina Galecka, porte-parole du ministère de l'Intérieur. "On y trouvait de nombreux emblèmes et écussons associés à divers motifs, actuellement analysés", a-t-elle ajouté sans vouloir en préciser la nature.

Des personnes se recueillent devant un mémorial improvisé au lendemain d'une fusillade qui a fait six morts, le 8 novembre 2026 à Cracovie, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Dans l'ancienne capitale de la Pologne, qui a accueilli plus de 16 millions de visiteurs en 2025, la place du marché a été rouverte dimanche soir, permettant aux Cracoviens et aux touristes de s'y recueillir.

Pays d'Europe de l'Est de 38 millions d'habitants jusqu'alors épargné par les attentats, la Pologne n'avait pas connu pareil massacre de civils depuis la fin du régime communiste (1944-1989).

Les actes de violence se sont toutefois multipliés récemment avec des attaques au couteau perpétrées dans des établissements scolaires, notamment cet automne, et le débat politique se durcit entre le gouvernement de centre droit pro-européen de Donald Tusk et l'opposition nationale-conservatrice.

Depuis la tuerie, des voix au sein de la majorité centriste ont dénoncé la rhétorique de la droite et de l'extrême droite qui accuse le gouvernement de "trahison" et de "coup d'Etat" après l'intervention de la police au Tribunal constitutionnel qu'il entend réformer.

Deux jours de deuil national ont été décrétés dimanche et lundi.