Pologne-L'auteur de la fusillade de Cracovie est décédé à l'hôpital - police

L'auteur présumé de la fusillade de masse, qui a fait six morts et 15 blessés samedi dans le centre de Cracovie, est décédé à l'hôpital, annonce la police polonaise lundi.

Agé de 24 ans, fasciné par l'idéologie d'extrême droite, il avait été blessé par balle par des policiers quelques minutes après avoir ouvert le feu sur la foule rassemblée sur la place principale historique de Cracovie depuis sa voiture avant d'être arrêté.

Le gouvernement a déclaré que l'assaillant était originaire d'Ostrowiec Swietokrzyski, une ville d'un peu moins de 60.000 habitants située dans le sud-est de la Pologne.

Très peu d'informations ont filtré sur le suspect.

"Les vêtements de l'auteur des faits comportaient de nombreux emblèmes différents qui ont été partiellement examinés et interprétés", a déclaré lundi Karolina Galecka, porte-parole du ministère de l'Intérieur, sur les ondes de TOK FM.

"Ces écussons étaient associés à divers motifs qui sont actuellement analysés par des spécialistes", a-t-elle ajouté, refusant de faire d'autres commentaires, l'enquête étant en cours.

La Pologne a entamé dimanche deux jours de deuil national et a renforcé ses mesures de sécurité alors que l'attaque de Cracovie a choqué dans un pays qui se présente comme plus sûr que nombre de ses voisins.

La Pologne a fait face à une série d'attaques dans des établissements scolaires en octobre. Le gouvernement a lié ces événements aux contenus extrémistes en ligne.

(Reportage Marek Strzelecki; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)