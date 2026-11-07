Pologne-Fusillade à Cracovie, au moins six morts

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Six personnes ont été tuées et plus de 15 autres blessées lors d'une fusillade sur la place du marché principal de la ville méridionale de Cracovie samedi, a déclaré la police.

"L'auteur des faits a été blessé par balle par des policiers et est actuellement transporté vers un hôpital", a écrit la police sur X.

La police a commencé à recevoir des signalements vers 15h00 (14h00 GMT) selon lesquels une personne à bord d'une voiture tirait au hasard sur les personnes entrant sur la place du marché principal, a déclaré un porte-parole de la police.

"Selon les informations recueillies par les policiers, l'homme portait une tenue de style militaire", a déclaré un porte-parole de la police aux journalistes. "Lors de son interpellation, les policiers ont fait usage de leurs armes, mais l'homme a riposté; en conséquence, deux policiers figurent parmi les blessés."

Le site d'information Onet, s'appuyant sur des sources policières, écrit que le suspect est de nationalité polonaise.

Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré sur X qu'il était tenu informé de l'incident.

Le président Karol Nawrocki a déclaré que ses pensées allaient aux victimes, aux personnes touchées et à leurs familles.

(Karol Badohal and Alan Charlish; version française Nicolas Delame)