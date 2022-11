Pologne et Argentine : une photo-finish à mettre dans la boîte à souvenirs

Si l'Argentine a dominé la Pologne de la tête et des épaules la Pologne sur la pelouse comme en tribune, tout le monde a fini sa soirée avec le sourire au stade 974 de Doha. Et tout ça alors que tout le monde venait de sortir d'un exigeant exercice de mathématiques.

Fabian déroule frénétiquement son fil Twitter, cherchant des informations sur un match auquel il n'assiste pas, mais qui le concerne hautement. C'est la mi-temps de ce Pologne-Argentine au Stadium 974 de Doha et, pendant que son pote s'en est allé faire le ravitaillement à la buvette, lui garde en tête qu'en fonction du résultat d'Arabie saoudite-Mexique tout peut basculer., annonce-t-il, en remettant en place le keffieh qui couvre son maillotFabian n'est pas le seul à trembler, tout le stade est dans la même expectative. Même si l'ensemble des tribunes est ciel et blanc, quelques petits îlots rouges peuplés de Polonais baignent aussi dans l'anxiété. Chez eux, c'est pire : la première période a montré que leur équipe nationale, bien que leader provisoire de son groupe, a clairement choisi de miser sur l'option défensive, arcboutée autour du but de Wojciech Szczęsny., prévoyait Martin Zewlakow, commentateur sur la télévision publique, avant le coup d'envoi.Bien vu : l'affrontement entre les deux stars Lionel Messi et Robert Lewandowski s'est résumé à une attaque-défense où les Sud-Américains, bien que bornés à vouloir toujours trouver leur numéro 10, n'ont eu de cesse de matraquer le bloc polonais, bien embêté pour franchir la ligne médiane. Szczęsny a résisté, longtemps et comme il a pu. Le gardien de la Juventus a même su repousser un penalty de la, craint à cet instant Fabian. Il a vite été rassuré. La pression du peuple argentin, son soutien infaillible à son Diez, cespleuvant des gradins malgré l'échec à 11 mètres, l'obstination des onze joueurs sur le terrain et le but d'Alexis Mac Allister à la reprise ont permis à l'Argentine d'être maîtresse de son destin et à Fabian de lâcher enfin son Lire la suite de l'article sur SoFoot.com