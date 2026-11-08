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Pologne-Deuil national après la fusillade qui a fait six morts à Cracovie
information fournie par Reuters 08/11/2026 à 16:39

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par Karol Badohal et Marek Strzelecki

- La Pologne a entamé dimanche deux jours de deuil national et renforçait ses mesures de sécurité au lendemain de la fusillade qui a tué six personnes à Cracovie, une attaque que le gouvernement a imputée à l'idéologie d'extrême droite.

L'attaque dans la ville méridionale de Cracovie a choqué dans un pays qui se présente comme plus sûr que nombre de ses voisins et intervient alors que la Pologne a fait face à une série d'attaques dans des établissements scolaires en octobre. Le gouvernement à lié ces événements aux contenus extrémistes en ligne.

Seize personnes ont été blessées dans la fusillade samedi, dont deux agents de police et le tireur présumé, un homme polonais de 24 ans hospitalisé dont l'état restait préoccupant, selon les autorités locales.

Les deux personnes décédées sont un Britannique et un Autrichien alors que des ressortissants allemand, portugais, russe, britannique et autrichien font partie des blessés.

Les corps de deux femmes et d'un homme, les parents et la soeur du tireur présumé, ont été retrouvés au domicile de l'assaillant, à Ostrowiec Swietokrzysk, ville située à un peu moins de 200 kilomètres au nord de Cracovie.

Les trois corps présentaient des blessures par balles, a annoncé la justice polonaise, et sept armes et une importante quantité de munitions ont également été retrouvées dans le domicile familial.

Certains personnalités politiques ont remis en question les déclaration du ministre polonais de l'Intérieur Marcin Kierwinski qui indiquait que l'homme avait été inspiré par l'idéologie de l'extrême droite.

"Si Kierwinski a induit le public en erreur, il devrait en assumer les conséquences. Nous exigeons des explications immédiates et un accès aux informations sur lesquelles il a fondé ses déclarations", a déclaré sur X Przemyslaw Czarnek, vice-président du parti conservateur d'opposition PiS.

Le tireur présumé fréquentait un club de tir mais peu d'informations ont filtré sur son identité.

Dans les rues de la vieille ville de Cracovie, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la place principale du marché et les rues adjacentes restaient fermées.

"C'est terrible que cela puisse arriver en Pologne parce que ce n'est jamais arrivé auparavant en Pologne (...) Je pense que cela peut constituer une nouvelle ère pour mon pays", a témoigné Witold Slowikowski.

Des passants ont déposé des bougies à plusieurs endroits de la ville.

A Varsovie, la police a dit samedi renforcer les mesures de sécurité dans les zones touristiques de la capitale polonaise.

(Reportage de Jakub Porzycki à Cracovie, Kacper Pempel à Ostrowiec Swietokrzyski, Karol Badohal et Marek Strzelecki à Varsovie; version française Zhifan Liu)

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