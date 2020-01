Pollution : seuls 6% des vêtements triés sont revendus en France

Dans le froid coupant, trois salariés déchargent des camions. Chaque jour, ils transbahutent une kyrielle de petits colis ficelés à la va-comme-je-te-pousse. A l'intérieur, des vêtements usagés. « C'est notre matière première à nous. Dans notre jargon, on l'appelle l'original », précise Sébastien Lepillier.Cet ancien basketteur est responsable du tri depuis vingt-cinq ans sur le site historique du Relais, à Bruay-la-Buissière, près de Béthune (Pas-de-Calais). « En un quart de siècle, j'ai vu la qualité générale baisser à grande vitesse, regrette-t-il. Les vêtements qui nous arrivent deviennent franchement difficiles à valoriser sur le marché français ou à l'export. »Quatre fois moins d'habits revendables Emanation d'Emmaüs, le Relais, société coopérative créée il y a plus de trente ans pour permettre à des précaires de trouver un emploi, est devenue une vraie multinationale de la fripe. Son président Pierre Duponchel sait tout de la parité euro-dollar et surveille les aléas économiques en Afrique subsaharienne ou en Syrie. Dans le gigantesque hangar chauffé, « on n'a pas de déchets ici, tout est récupéré », précise fièrement Guillaume, 30 ans, « cracker ». C'est-à-dire qu'il « craque » les sachets et en moins d'une seconde sépare les différentes catégories de textiles.Les collants par exemple, impossibles à revendre, sont immédiatement mis de côté pour fabriquer du combustible à destination des usines type cimenteries. A l'entrée de la chaîne, une jeune femme est chargée de repérer « la crème », les plus belles pièces qui seront revendues en France à Ding Fring, les boutiques du Relais. Seuls 6% des vêtements récupérés par le réseau sont revendus en France à Ding Fring, les boutiques du Relais. /LP/Delphine Goldsztejn Normalement, c'est cette partie qui fait tourner l'entreprise mais c'est là que le bât blesse. « La part de ses vêtements première ...