Pollution : nos cheveux en souffrent aussi

Des traces de pesticides ont déjà été retrouvées dans les cheveux de citoyens européens, mais pour ce qui est de l'impact de la pollution atmosphérique sur nos tignasses, les études scientifiques manquent encore. Néanmoins, les professionnels de la coiffure s'accordent pour en constater l'effet sur l'aspect de nos cheveux. « Mes clients se plaignent tous les jours de leurs cheveux, plus gras et plus ternes en ville qu'ailleurs », constate Gianni Coppa, responsable du salon de coiffure R'Factory à Paris. Même entité dermatologique que la peau, on retrouve à l'œuvre un processus identique. « La pollution aurait tendance à assécher le cuir chevelu, d'où en réponse une augmentation de la fabrication de sébum et des cheveux potentiellement plus gras chez certaines personnes », avance le dermatologue Pierre Schneider.Une étude réalisée par des chercheurs sud-coréens du Future Science Research Centre, présentée au 28e Congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie de Madrid en octobre 2019, montre que la pollution pouvait aussi causer la perte de cheveux. Les particules fines contenues dans l'atmosphère s'en prendraient aux protéines responsables de la croissance de ces derniers. Ces travaux réalisés sur des cellules en laboratoire demandent encore à être confirmés.L'idéal, la brosse en poils de sanglierEn plus d'éventuelles particules fines de pollution, des poussières, des restes de laque ou de cosmétiques viennent aussi se déposer à la surface de nos cheveux. Le dermatologue Pierre Schneider insiste sur le fait qu'il ne faut pas pour autant en intensifier le lavage, puisque le cuir chevelu est protégé naturellement par les cheveux eux-mêmes. D'où l'intérêt de se brosser régulièrement le crâne pour les retirer. L'idéal, selon Gianni Coppa ? « La brosse en poils de sanglier. Les poils, plus resserrés, permettent de retirer davantage de matière et de mieux ...