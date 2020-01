Pollution : «Le textile est le cinquième plus gros émetteur de gaz à effet de serre»

La mode est une industrie très polluante. Vrai. Mais selon Erwan Autret, ingénieur à l'Agence de l'environnement (Ademe), on peut agir à de nombreux niveaux pour réduire son impact.La mode est-elle une industrie très polluante ?ERWAN AUTRET. Si l'on regarde les émissions des gaz à effet de serre, le textile est classé cinquième plus gros émetteur. Si l'on considère l'occupation des sols, elle est seconde. En consommation d'eau et de matière, elle est troisième. Un des problèmes principaux est le phénomène de fast fashion. Les marques proposent des textiles moins durables qui s'usent plus vite. Ce qui contribue à faire consommer plus, c'est un cercle vicieux. La moitié de l'impact est due à la production mais on oublie aussi la moitié de la pollution liée au consommateur : parce qu'il achète trop, parce qu'un tiers seulement (36 %) des vêtements partent dans les bons bacs et peuvent ainsi être valorisés, parce qu'il consomme beaucoup d'eau en lavant son linge... LIRE AUSSI > Pollution : le grand gâchis des vêtements usagésPeut-on rendre nos vêtements plus durables ?Bien sûr, c'est ce que nous encourageons à l'Ademe. Il y a des initiatives ici et là mais pour généraliser les bonnes pratiques, il faudrait des engagements clairs. Les marques pourraient se fixer des objectifs chiffrés de fibres recyclées incorporées dans les vêtements. Elles pourraient encore s'engager sur le caractère durable avec des chemises garanties plusieurs années ou proposer des ateliers de réparations comme cela existe dans l'électroménager.Peut-on recycler nos vêtements ?Il y a deux types de recyclage. Une partie des vieux textiles sont déjà revalorisés en chiffon ou en isolant pour le bâtiment par exemple. Ensuite, il y a le recyclage qui permet de refaire du fil à partir de vêtements usagers. On économise ainsi tous les impacts des premières étapes : notamment la culture de coton, très consommatrice ...