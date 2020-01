Pollution : le grand gâchis des vêtements usagés

Des combinaisons de skis démodées, des draps fleuris aux couleurs fanées, des tonnes de layettes à peine tachées... 240 000 t de textiles usagés sont récupérés chaque année en France. Ceux qu'on appelle les « chiffonniers », qui collectent et revalorisent nos vieilles fringues, sont un bon baromètre de l'état de l'industrie de la mode.Or les acteurs sont catégoriques : la qualité de nos tenues de sport et comme de nos habits du dimanche n'a jamais été aussi dégradée. Conséquence, il est de plus en plus difficile de leur donner une seconde vie. « C'est pourtant une solution écolo qui crée de l'emploi en France », souligne Pierre Duponchel, le président du Relais, le leader du secteur. « Le cycle s'accélère : pas réparables, pas garantis et qui s'usent à vitesse grand V. Nos vêtements sont de moins en moins durables », déplore aussi Flore Berlingen, de l'association Zero Waste France. Les consommateurs en font l'expérience tous les jours... En filant un collant, en regardant au travers d'un tee-shirt ou d'une chemise après seulement quelques machines.La faute à la « fast fashion », avec ces rythmes de renouvellement effrénés, et ses bas prix, dénoncent en chœur les ONG environnementales. « Dans certains cas extrêmes, il y a jusqu'à 52 collections par an, relève Alma Dufour, chargée de campagne pour les Amis de la terre. La mode est devenue un univers économique hypercompétitif, basée sur la surproduction. Quand on sait que le moindre tee-shirt à un impact environnemental important, on ne peut que le déplorer. »Selon les chiffres de la filière, 2,6 milliards de vêtements et chaussures sont mis sur le marché chaque année, ce qui représente 39 pièces par Français. « Le pire, c'est que si la qualité baisse, c'est pour nous pousser à renouveler un maximum notre garde-robe. En vingt ans, notre consommation a presque doublé », rappelle Julia Faure, cofondatrice de Loom, une ...