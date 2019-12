Pollution : haro sur les feux de cheminée

Sur les cartes postales, on admire toujours le mont Blanc en contre-plongée. Et l'on comprend pourquoi : les alpinistes qui ont la chance de poser leurs crampons sur le toit de l'Europe ont souvent du mal à distinguer les communes situées aux pieds du géant glacé, tant elles baignent dans un immense nuage de pollution.Pour redonner de l'air aux habitants, le préfet de Haute-Savoie vient de signer un arrêté interdisant à compter du 1er janvier 2022 « toute utilisation de chauffage à bois à foyer ouvert, y compris en appoint ou en agrément » dans les 41 communes de la vallée de l'Arve, considérée comme l'une des plus polluées de France.A Paris, un arrêté interpréfectoral datant du 31 janvier 2018 n'autorise à allumer un feu dans sa cheminée à foyer ouvert que si c'est pour un chauffage « d'appoint ou d'agrément » (pour savoir ce qui est autorisé et interdit consultez le site de la préfecture « Je brûle malin »). C'est que la bonne vieille flambée a un impact non négligeable en termes de pollution.Opter pour un foyer ferméD'après l'organisme de mesure de la qualité de l'air de la région Rhône-Alpes, le chauffage individuel au bois peut contribuer, par temps froid, « jusqu'à 80% des émissions totales de particules fines ». Seule solution : opter pour une cheminée à foyer fermé (derrière une vitre le plus souvent).« Pour limiter cette pollution, il faut si possible se doter d'un appareil performant qui consomme peu de bois et pollue moins, mais aussi brûler du bois sec et entretenir correctement son appareil », conseille la direction régionale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France. Le label « Flamme verte » garantit des performances énergétiques et environnementales élevées en matière d'émissions atmosphériques. LIRE AUSSI > Feux de cheminée : ce qui est autorisé à Paris et en Ile-de-FranceAlors que 16% des ménages franciliens utilisent du bois pour se ...