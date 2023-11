Pollution: fermeture des écoles dans une capitale indienne asphyxiée

Des piétons près de la porte de l'Inde, un jour dde forte pollution à New Delhi, le 3 novembre 2023 ( AFP / ARUN THAKUR )

Les écoles ont été fermées vendredi dans la capitale indienne en raison du niveau dangereux de pollution atmosphérique, matérialisée par un brouillard jaunâtre toxique, en pleine Coupe du monde de cricket.

Selon la société suisse de surveillance de la qualité de l'air, IQAir, le niveau de particules PM 2,5, les plus dangereuses, est 35 fois supérieur au niveau maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a annoncé tard dans la soirée de jeudi que toutes les écoles primaires seraient fermées dans la capitale pendant au moins deux jours.

"À la lumière des niveaux de pollution en hausse, toutes les écoles primaires publiques et privées de Delhi resteront fermées pendant les deux prochains jours", a-t-il annoncé sur X (ex-Twitter).

Delhi, l'une des plus grandes zones urbaines de la planète, est régulièrement classée parmi les villes les plus polluées au monde. La pollution atmosphérique y réduit de douze ans l'espérance de vie de ses habitants.

Le brouillard toxique, alimenté par les brûlis agricoles, les émissions industrielles et du transport routier, stagne dans la mégapole de 30 millions d'habitants.

Le problème culmine au début de l'hiver, autour de la fête hindoue de Diwali, qui coïncide avec les semaines où des dizaines de milliers d'agriculteurs du nord de l'Inde brûlent les chaumes des rizières.

Cette pratique est l'une des principales causes de cette pollution qui étouffe Delhi chaque année et persiste malgré les efforts des autorités pour persuader les agriculteurs d'utiliser d'autres méthodes de défrichement et les menaces de mesures punitives.

La capitale indienne s'est dotée d'une "salle de guerre verte" pour combattre la pollution atmosphérique.

Et les autorités annoncent régulièrement différents plans pour réduire la pollution, notamment en suspendant les travaux de construction, mais sans grand résultat.

Classement des dix grandes villes les plus polluées dans le monde au 3 novembre 2023, selon l'indice de la qualité de l'air d'IQAir ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Une étude de The Lancet, revue médicale britannique, parue en 2020, imputait 1,67 million de décès, un an plus tôt, à la pollution de l'air en Inde, dont près de 17.500 dans la capitale.

L’Inde dépend fortement du charbon pour sa production d’énergie. Le pays a vu ses émissions par habitant augmenter de 29% ces sept dernières années et rechigne à appliquer des politiques afin d'éliminer progressivement les combustibles fossiles polluants.

- Feux d'artifice interdits -

L'Inde accueille la Coupe du monde de cricket et les organisateurs ont interdit les feux d'artifice lors des matchs à Bombay et à Delhi pour éviter d'aggraver les niveaux de pollution atmosphérique.

Un écran d'information sur la qualité de l'air un jour de forte pullution à New Delhi, le 3 novembre 2023 en Inde ( AFP / ARUN THAKUR )

Le Bangladesh devrait affronter le Sri Lanka à Delhi lundi, mais a annulé une séance d'entraînement prévue vendredi en raison du fameux "smog", brouillard de pollution, avec peu de chances que l'air s'éclaircisse pour leur match.

"Certains d'entre nous ont commencé à tousser, il y a donc un facteur de risque", a déclaré Khaled Mahmud, directeur de l'équipe du Bangladesh, selon le quotidien indien Business Standard.

Le capitaine indien Rohit Sharma a déclaré mercredi aux journalistes que la situation n'était "pas idéale" pour le tournoi. "Tout le monde le sait", a-t-il déclaré.

Le "smog" constitue également un problème de santé publique majeur au Pakistan voisin, où les autorités de la ville de Lahore ont ordonné jeudi aux écoliers de porter des masques pendant les cours afin d'atténuer les problèmes de santé.