Pollution de Metaleurop: le rapporteur public exclut une faute de l'Etat

Le rapporteur public du tribunal administratif de Lille a proposé mardi de rejeter 87 requêtes d'habitants d'Evin-Malmaison (Pas-de-Calais) visant à faire reconnaître une faute de l'État dans le contrôle de la pollution engendrée jusqu'en 2003 par l'usine Metaleurop.

"Vous rejetterez les requêtes, dans la mesure ou il n'y pas de faute de l'État", a conclu Frédéric Malfoy, qui considère, entre autres, que l'Etat n'avait pas les moyens juridiques d'exercer ce contrôle.

Il estime également qu'"aucun préjudice" ne "semble indemnisable" dans cette affaire.

Le tribunal a indiqué qu'il rendrait sa décision "à compter du 21 décembre".

Les requérants estiment notamment que l'État a tardé à agir pour réglementer les rejets de l'usine dans l'air et dans les eaux tout au long de son exploitation.

Ils réclament une indemnisation (en général de 58.000 euros chacun) pour leur préjudice en matière sanitaire et de dépréciation immobilière. Une quinzaine d'entre eux étaient présents à l'audience.

"Metaleurop n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle fautif de l'État... Ca, je dois vous dire que j'ai mal à l'avaler", a réagi Me David Deharbe, l'avocat des requérants.

"Il va vous falloir défendre ce qui est juste: il y a bien une faute", a-t-il lancé à la présidente du tribunal.

Implantée depuis 1894 à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais), l'usine sidérurgique Metaleurop produisait jusqu'à 130.000 tonnes de plomb, 100.000 de zinc et 250.000 d'acide sulfurique par an. Située en bordure du canal de la Deûle, elle rejetait dans l'air, en 1985, 67 tonnes de plomb et 26.700 de dioxyde de souffre, entre autres.

Les sols demeurent fortement contaminés, notamment en plomb et cadmium, sur plus de 700 hectares autour du site industriel, présenté lors de sa fermeture comme le plus pollué de France.

La zone --5 communes, 24.000 personnes-- est encadrée depuis 1999 par un projet d'intérêt général (PIG) restreignant l'usage des sols. En son coeur, l'interdiction de toute activité agricole.

Les élus de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin (qui regroupe 14 communes du Pas-de-Calais) ont également lancé une action devant la justice administrative.

Ils réclament la remise en état des terres polluées, à travers le décapage des sols sur 50 cm de profondeur. Ou, à défaut, 574 millions d'euros en guise de réparation du "préjudice écologique".