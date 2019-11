Pollution au chlordécone aux Antilles : l'Etat «premier responsable»

Après six mois d'auditions, les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone aux Antilles sont sans appel.Selon les conclusions de leur rapport, présenté mardi en fin d'après-midi, l'Etat est mis en cause comme étant « le premier responsable » de ce que Emmanuel Macron a qualifié lui-même de « scandale environnemental ».La commission présidée par Serge Letchimy, député PS de Martinique, devait déterminer pourquoi et comment cet insecticide a pu être autorisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies des Antilles. Sa toxicité et son pouvoir persistant dans l'environnement étaient connus depuis 1975, année où les Etats-Unis ont décidé de l'interdire.En 1979, l'Organisation mondiale de la santé avait aussi classé ce pesticide comme cancérogène. Pourtant, la France a attendu 1990 pour décider de son interdiction et 1993 pour l'étendre aux Antilles après trois ans de dérogations.Un premier plan seulement en 2008Ce n'est qu'en 2008 que le premier « plan chlordécone » a été activé pour tenter de réduire l'exposition de la population à l'insecticide. L'Etat a également traîné des pieds pour traiter les stocks restés sur l'île, puisque la première campagne de récupération du chlordécone a eu lieu en 2002.« Indéniablement, l'Etat est le premier responsable mais ces responsabilités sont partagées avec les acteurs économiques. Les industriels d'abord, mais aussi les groupements de planteurs et certains élus, qui ont défendu jusqu'au bout l'usage du chlordécone qu'ils considéraient à tort comme un produit miracle sans possibilité d'alternative », ajoute la députée MoDem de Guadeloupe Justine Benin.Résultat : selon Santé Publique France, près de 40 ans après, 95 % des Guadeloupéens et 92 % des Martiniquais sont contaminés par ce produit. Le chlordécone a aussi des incidences sur le développement des enfants exposés pendant la grossesse, avec ...