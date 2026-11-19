Polluants éternels: une agence européenne favorable à des restrictions dans l'UE

Mobilisation contre les PFAS (dits "polluants éternels"), à Bruxelles, le 5 mars 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Un comité de l'agence européenne des produits chimiques (ECHA) a déclaré jeudi soutenir l'adoption d'une nouvelle législation européenne restreignant l'usage des "polluants éternels", ou PFAS, prévue début 2027, citant des risques pour l'environnement et la santé.

L'agence a déclaré dans un communiqué que son Comité d'analyse socio-économique (SEAC) avait "conclu qu'une action à l'échelle de l'UE est nécessaire pour faire face aux risques posés par les PFAS, prévenir les distorsions de marché et maintenir des conditions de concurrence équitables au sein de l'UE".

Il recommande que des dérogations et des périodes de transition soient prévues, notamment pour permettre la mise en place de solutions de remplacement.

Cette prise de position intervient alors que la bataille fait rage autour de ce texte attendu au début de l'année prochaine, les industriels tentant d'obtenir des exemptions.

Plusieurs États membres - Autriche, Belgique, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suède - réclament une loi restreignant l'usage de ces polluants au niveau européen.

Le texte doit diminuer l'usage de ces molécules omniprésentes dans les objets du quotidien (emballages, cosmétiques, ustensiles de cuisine) et qui s'accumulent ainsi à travers l'environnement et dans le corps humain, avec des effets délétères sur la santé: augmentation du taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement du fœtus.

Les États rappellent qu'un rapport de la Commission avait évalué que s'attaquer aux rejets de PFAS à la source permettrait d'économiser 110 milliards d'euros d'ici 2040. A titre de comparaison, ils ont relevé que le traitement des eaux polluées coûterait plus de 1.000 milliards d'euros.