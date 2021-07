Politique agricole commune: le ministre précise ses arbitrages

La déclinaison française de la nouvelle Politique agricole commune (PAC) s'affine: Julien Denormandie a présenté mardi ses derniers arbitrages aux organisations professionnelles dans une atmosphère "d'écoute mutuelle", a assuré le ministère de l'Agriculture.

Lors de la précédente réunion consacrée à la PAC, le 21 mai, plusieurs organisations paysannes et environnementales avaient quitté la table des discussions en raison d'arbitrages jugés trop peu "verts".

Cette fois-ci les portes de la rue de Varenne n'ont pas claqué et "l'ambiance de travail" a été "très bonne", selon le cabinet du ministre. Mais certaines organisations comme la Confédération paysanne et la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB) ont à nouveau fait part de leur déception à l'issue de la réunion.

L'une des principales nouveautés de la prochaine PAC (période 2023-2027) est un "écorégime" qui subordonne le versement de 25% des aides directes européennes (soit 1,6 milliard d'euros par an) à des pratiques vertueuses pour l'environnement.

Le ministre a défendu un système "inclusif" visant à laisser peu d'agriculteurs sur le bord de la route. Ils auront trois voies pour y arriver.

Il y aura celle de la certification, permettant à un agriculteur bio ou ayant la certification Haute valeur environnementale (HVE) de toucher 76 euros par hectare, le niveau supérieur de cette prime. Pour une certification moins exigeante, le niveau de base sera de 54 euros par hectare.

L'égalité de traitement entre bio et HVE a suscité des critiques des défenseurs du bio, car le label HVE est moins strict et n'interdit pas par exemple les engrais de synthèse et les pesticides.

Autre voie possible: les "infrastructures agroécologiques" (haies, mares etc.) qui sont des réservoirs de biodiversité.

Enfin la voie des pratiques agricoles, passant par la diversité des cultures notamment.

"L'objectif c'est que la maison soit ouverte et que tous les agriculteurs aient les moyens d'y rentrer" s'ils le souhaitent, souligne le cabinet du ministre.

Un bonus sera en outre attribué pour la plantation de haies (enveloppe de 40 millions d'euros).

La FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, a "salué la décision du ministère de retenir plusieurs voies d'accès pour l'écorégime, fondées sur un nombre limité de mesures".

"Les premières propositions excluaient 30% des agriculteurs de l'écorégime", a déclaré à l'AFP sa présidente Christiane Lambert. "Il a fallu travailler pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'exclus, tout en gardant un objectif environnemental ambitieux".

"Maintenant on va travailler pour que ceux qui n'y sont pas pour l'instant puissent y accéder", a-t-elle dit.

Pour la Confédération paysanne, cette déclinaison française de la nouvelle PAC est une "occasion manquée de mettre en place une réelle distribution des aides européennes, afin qu'elles cessent d'être une cagnotte pour quelques uns".

De son côté, dans une déclaration à l'AFP, Philippe Camburet, président de la FNAB et céréalier dans l'Yonne, estime que "la bio sera la grande perdante de cette PAC avec 62% d'aides environnementales en moins" dans certaines régions.