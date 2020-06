Policiers : pour Bruno Retailleau, Nicole Belloubet fait "courir le risque d'un écroulement civique"

"J'imagine que c'est un mouvement d'humeur qui s'apaisera" a déclaré la garde des Sceaux au sujet du mouvement de contestation des policiers. Ses propos ont déclenché l'ire de plusieurs responsables de l'opposition.

Bruno Retailleau s'inquiète du "risque gravissime d'un écroulement civique" ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Le torchon brûle entre le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre, qui témoignent de leur défiance envers Christophe Castaner. Vendredi 12 juin, des manifestations de policiers ont eu lieu dans plusieurs villes de l'Hexagone, dont une à Paris, qui s'est achevée place Beauvau. Cette manifestation de colère a été commentée par la ministre de la Justice, qui a évoqué le même jour un "mouvement d'humeur qui s'apaisera". Cette déclaration a suscité l'indignation à droite.

"Quelle bêtise et quel mépris de la part de la ministre de la Justice qui ose réduire la colère légitime de nos forces de l'ordre à un 'mouvement d'humeur'. Comment le Premier ministre peut il rester muet après de tels propos? Soutien total à nos policiers et nos gendarmes!", a réagi le président des Républicains Christian Jacob.

"Après avoir libéré 14.000 détenus sans contrôle, elle désespère un peu plus les policiers et les gendarmes et fait courir le risque gravissime d'un écroulement civique", déplore pour sa part le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. "Quel mépris", réagit également le trésorier du Rassemblement national Wallerand de Saint-Just.

La ministre de la Justice avait indiqué avoir "totalement confiance en la police". "Il ne faut ni déni ni systématisme" dans le traitement de cette crise de confiance, a-t-elle affirmé.