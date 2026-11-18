Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à l'Assemblée nationale, le 10 novembre 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Douze avocats ont annoncé mercredi à l'AFP demander que la Cour de justice de la République (CJR) ouvre une enquête visant le ministre de l'Intérieur pour "diffusion de fausses nouvelles" sur les blessures subies par les forces de l'ordre depuis le début du mouvement social en France.

Dans le signalement qu'ils font parvenir au procureur général près la Cour de cassation, ils reprochent à Laurent Nuñez "d'avoir présenté des bilans indifférenciés comme la conséquence d’agressions de manifestants, afin de justifier des réponses policières disproportionnées, notamment contre des lycéens".

"Cette communication mensongère, poursuivie dans un contexte de blessures graves et d’alertes publiques répétées, a contribué à troubler la paix publique ou, à tout le moins, a été susceptible de la troubler", ajoutent-ils.

Sollicité par l'AFP pour réagir, le ministère de l'Intérieur n'a pas donné suite.

Les avocats s'appuient sur des bilans chiffrés donnés lors d'interviews par le ministre après certaines manifestations, ainsi que sur une enquête de Mediapart fondée sur la fuite d'un document interne aux CRS.

Ils affirment que le ministre ne fait pas la distinction entre des blessures occasionnées par des manifestants et des accidents et atteintes liées aux conditions d’intervention (acouphènes, douleurs musculaires de fatigue) pour fournir un chiffre global élevé et "légitimer la répression policière".

"Laurent Nuñez a surévalué les blessures policières pour justifier un usage disproportionné de la force publique sur les manifestants lycéens. Ce n’est pas seulement une faute politique. C’est une faute pénale constitutive du délit de fausse nouvelle", a déclaré à l'AFP Me Etienne Deshoulières, représentant de ce collectif.

"On ne peut pas travestir la vérité sans troubler l'ordre public et contribuer à la montée du populisme", a ajouté son confrère Me Jérôme Karsenti, sollicité par l'AFP.

Laurent Nuñez est déjà visé par des plaintes devant la CJR pour sa gestion du maintien de l'ordre depuis le début du mouvement lycéen et social. Elles visent notamment la façon dont sont utilisées les armes qui ont grièvement blessé des manifestants.

La Cour de justice de la République (CJR) est compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

Chaque plainte ou signalement ne donne pas nécessairement lieu à des poursuites ou à un renvoi du ministre devant la CJR : aucune ouverture d'enquête n'a été annoncée par la Cour depuis le début du mouvement social.