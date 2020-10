Policiers agressés dans le Val-d'Oise: un jeune homme en garde à vue

Deux policiers en mission de surveillance ont été roués de coups et blessés par balle par des inconnus qui leur ont volé leurs armes mercredi soir à Herblay (Val-d'Oise) ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

L'enquête sur la violente agression de deux policiers mercredi soir dans le Val-d'Oise a connu une première avancée vendredi avec le placement en garde à vue d'un des trois hommes présents sur les lieux de l'attaque.

Âgé de 28 ans, ce jeune homme s'est présenté de lui-même vendredi matin aux enquêteurs de la police judiciaire de Versailles.

Selon son avocat, il explique avoir été présent mercredi soir avec deux hommes dans la zone industrielle d'Herblay où deux policiers en civil effectuaient une opération de surveillance depuis leur voiture, mais nie les avoir agressés. "Ils ont pris les policiers pour des gitans qui rôdaient, il a appelé le 17 depuis son téléphone pour prévenir la police", a relaté à l'AFP Me Joseph Cohen-Sabban.

Jeudi, une source policière avait indiqué à l'AFP que les agresseurs avaient pris les fonctionnaires "pour des gitans déguisés en flics".

Selon la version du jeune homme, qui a été entendu une première fois en garde à vue vendredi, "le ton serait ensuite monté" entre ses deux acolytes et les policiers, après que ces derniers ont décliné leur profession.

"Il dit que ça a déclenché un truc hyper violent, qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, que les deux avaient beaucoup bu", selon son avocat.

Membres de la police judiciaire de Cergy-Pontoise, les deux victimes, âgées de 30 et 45 ans, "ont été prises par surprise" alors qu'elles "se trouvaient en surveillance dans une zone industrielle d'Herblay", avait décrit jeudi le parquet de Pontoise.

Ils ont tous deux étaient roués de coups, au sol. Puis leurs agresseurs ont dérobé leurs armes avant de leur tirer dessus à bout portant.

- Pronostic vital engagé -

L'un des policiers, touché par quatre balles, a été grièvement blessé. Plus légèrement touché, le second policier a, lui, été atteint de deux balles.

Tous les deux présentent de multiples traces de coups, et le plus grièvement blessé souffre d'une fracture du crâne, a encore précisé le parquet.

Le pronostic vital de ce dernier restait engagé vendredi matin même si son état s'est stabilisé, selon une source policière.

Outre les armes, les agresseurs ont également volé une radio et un téléphone portable, et ont dégradé le véhicule de police, selon des sources proches de l'enquête.

Carte de localisation d'Herblay dans le Val d'Oise, où 2 policiers ont été roués de coups et blessés par balle par des inconnus qui leur ont volé leurs armes mercredi soir ( AFP / )

Les deux autres suspects étaient toujours recherchés, vendredi en fin de journée.

Cette attaque a suscité l'indignation de l'exécutif qui a condamné un acte d'une "grande sauvagerie" ayant "pris pour cible la République".

Ces policiers ont été "massacrés" avec "selon toute vraisemblance la claire intention de tuer", a dénoncé Gérald Darmanin, qui s'est rendu jeudi au commissariat de Cergy-Pontoise, auquel étaient rattachés les deux fonctionnaires.

Le ministre a évoqué des "actes d'une grande sauvagerie".

Le Premier ministre Jean Castex a de son côté fustigé les "lâches individus" qui ont "odieusement attaqué" les deux fonctionnaires, les accusant d'avoir "aussi pris pour cible la République".

"Cette affaire nous révolte et nous bouleverse", a renchéri le patron de la police nationale Frédéric Veaux, dans un courrier adressé à l'ensemble de ses troupes, évoquant une "tentative de meurtre".

Selon une étude publiée en novembre 2019 par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), la police nationale a recensé 12.853 agents blessés en 2018, en hausse de près de 16% par rapport à 2017.

Plus de 6.000 l'ont été dans le cadre d'une mission de police (+16% par rapport à 2017), soit la plus forte hausse annuelle enregistrée et le niveau le plus élevé depuis 2009.

