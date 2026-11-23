Police : le PS renvoie la présomption d'usage légal des armes devant les Sages

Les députés socialistes ont porté devant le Conseil constitutionnel la loi instaurant une présomption d'usage légitime des armes à feu par les forces de l'ordre ( AFP / Martin LELIEVRE )

Les députés socialistes ont porté lundi devant le Conseil constitutionnel la loi instaurant une présomption d'usage légitime des armes à feu par les forces de l'ordre, estimant qu'elle doit être censurée face notamment au risque d'atteintes au "droit à la sûreté" et à "l'égalité devant la justice".

Définitivement adopté vendredi, le texte prévoit que "lorsqu'ils font usage de leurs armes", policiers et gendarmes "sont présumés avoir agi" dans le cadre de la loi.

"La présomption d'innocence protège déjà les policiers (...) on choisit de présumer ce que l'enquête devrait précisément permettre d'établir", s'alarment les socialistes, qui ont rédigé leur saisine avec un collectif d'universitaires, chercheurs, avocats et de familles de victimes.

S'ils s'inquiètent d'abord d'une augmentation mécanique du nombre de tirs, c'est surtout la difficulté à renverser la présomption de légalité qui est au coeur de leur saisine: "Dans de nombreuses situations récentes, les personnes atteintes par le tir sont décédées, ont été grièvement blessées ou rendues matériellement incapables de décrire les faits".

"Les témoins peuvent être absents, éloignés ou ne disposer que d'une perception partielle de la scène", égrainent-ils.

Les députés soulignent qu'outre le fait que les tirs ne sont pas toujours filmés par des témoins de la scène, des éléments de preuves "peuvent être détenus par les agents ayant participé à l'intervention ou par leur administration", et que les obtenir impliquerait justement qu'une enquête soit ouverte.

La loi adoptée "confère ainsi un avantage probatoire à l'agent dans le cadre d’une procédure déjà caractérisée par une asymétrie substantielle", poursuivent-ils.

Le texte voté au Parlement prévoit que la présomption d'usage légitime de l'arme à feu peut, "à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire".

Mais, rétorquent les socialistes, rien dans le texte ne garantit "l'effectivité" du recours : "encore faut-il que les éléments susceptibles de constituer une preuve contraire puissent être recherchés, conservés et soumis au débat contradictoire".

Et le groupe PS de juger que la loi contrevient à un autre principe à valeur constitutionnelle, "la recherche des auteurs d'infraction".

Pour les requérants, la loi conduira nécessairement à ce que des décès après un tir des forces de l'ordre ne feront tout simplement pas "l'objet d'une enquête", et contrevient ainsi au "principe de sauvegarde de la dignité" humaine.

L'avocat Arié Alimi, investi dans de nombreux dossiers de violences policières, espère une censure : "les fondements constitutionnels sont multiples et sont largement étayés par des cas individuels. Nous espérons qu'une audience publique se tiendra (au Conseil constitutionnel) pour aller la soutenir avec le groupe parlementaire".

D'autres recours, des députés Insoumis et de la gauche sénatoriale, devraient suivre dans les prochains jours.