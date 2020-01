Polémique sur les Vaporfly de Nike : «J'ai battu mon record de 30 secondes», confie un coureur

Chaussé du nouveau modèle de Nike avec mousse et plaque en fibre de carbone avec lequel a été établi le record du monde du marathon, Pierre Urruty, coureur amateur de 33 ans a battu son record lors du 10 km à Valence en Espagne, dimanche. Celui qui compte une sélection en équipe de France explique ce qu'il a ressenti et se dit favorable à cette nouvelle technologie. LIRE AUSSI > Ces chaussures avec plaques en carbone qui font polémiquePourquoi portiez-vous ces chaussures en Espagne ?PIERRE URRUTY. Je voulais voir ce que ça donnait. J'ai un partenariat avec un magasin qui me fournit des chaussures d'une autre marque, alors un ami, qui fait la même pointure que moi, m'a prêté les siennes. C'était il y a quelque temps sur une course non officielle et j'ai eu l'impression d'être plus rapide, alors j'ai décidé de les porter à Valence, dimanche dernier, sur ma distance de prédilection, le 10 km.Quel a été le résultat ?J'ai battu mon record de 30 secondes en réalisant 28 min et 45 secondes. J'ai fini 24e avec un temps qui me permettrait d'être dans les tout meilleurs Français. Mais c'était une course où les records du monde et d'Europe sont tombés aussi. Toutes les conditions étaient réunies. Les chaussures y sont pour quelque chose, elles m'ont beaucoup apporté mais je ne sais pas quelle part leur revient.Justement, le vainqueur le Kényan Rhonex Kipruto a pulvérisé le record du monde en 26 minutes et 24 secondes sur des Adidas qui ne possèdent pas cette technologie...Mouais... Officiellement, peut-être mais j'étais à côté de lui, j'ai bien regardé ses chaussures et je pense que c'était une technologie qui s'en rapproche. Faut-il autoriser ces chaussures ou les interdire ?C'est un problème de déontologie mais c'est complexe. C'est une aide, d'accord, mais il y en a d'autres. Faut-il interdire le fait de vivre en altitude ? Ou de reproduire les conditions de l'altitude ? ...