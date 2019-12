Polémique sur le Zolgensma, le médicament le plus cher du monde : Agnès Buzyn intervient

« Très préoccupée par le tirage au sort mis en place dans certains pays pour l'accès au traitement par Zolgensma, je rappelle que la France n'est pas concernée : toute personne qui a besoin de ce traitement y a accès ». La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a tenu à clarifier la situation dans l'Hexagone par rapport à ce médicament habituellement qualifié de « plus cher du monde », qui fait polémique depuis quelques jours.Le laboratoire à l'origine de ce produit, Novartis, a en effet décidé de l'offrir à une centaine d'enfants choisis au hasard dans le monde. Ce traitement très spécifique dont le coût est estimé à près de deux millions d'euros pour une injection, est un traitement destiné aux enfants atteints d'amyotrophie spinale (SMA).« Le principe de tirage au sort pour accéder à un traitement ne correspond pas aux valeurs de notre système de santé, qui vise un égal accès aux soins pour tous », a enchaîné la ministre. « Le ministère mène des réflexions sur la soutenabilité financière à long terme du remboursement par l'assurance maladie de ce type de traitement. La nouvelle commission européenne sera de nouveau saisie de cette question majeure », a également rappelé Agnès Buzyn. Très préoccupée par le tirage au sort mis en place dans certains pays pour l'accès au traitement par Zolgensma, je rappelle que la France n'est pas concernée: toute personne qui a besoin de ce traitement y a accès.-- Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) December 27, 2019 « Loterie médicale »Une « loterie médicale » qui suscite la polémique en Europe, l'association de défense des patients SMA Europe s'est ainsi émue de ce dispositif. « Nous apprécions pleinement le fait que le programme offrira l'accès à cette option thérapeutique prometteuse à un certain nombre de nourrissons à travers le monde. Chaque vie sauvée est un cadeau », a d'abord déclaré l'association sur son ...