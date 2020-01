Polémique BlackRock : c'est quoi, la retraite par capitalisation ?

La polémique sur la Légion d'honneur accordée à Jean-François Cirelli, patron France du géant américain BlackRock (chevalier depuis 2006, il a été élevé au grade d'officier dans la promotion du 1er janvier, NDLR) en est un nouvel exemple : une grande partie de la tension accumulée autour de la réforme des retraites est due au flou qu'entretient le gouvernement autour d'une question clé : va-t-on basculer de la retraite par répartition, système basé sur des cotisations solidaires, à celle par capitalisation, régime fondé sur l'épargne individuelle ?Alors que BlackRock, géant américain de la gestion d'actifs, a tout intérêt à voir la capitalisation décoller en France, le gouvernement est régulièrement soupçonné d'être sous influence. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : comprendre en cinq minutes la polémique autour du groupe BlackRockMais qu'est-ce exactement qu'un système par capitalisation ? Explications.Qu'est-ce qu'une retraite par capitalisation ?Deux grands systèmes de retraite coexistent. Celui dit par répartition, dans lequel les cotisations actuelles des salariés servent à financer les retraites des autres citoyens qui sont à la retraite au même moment. C'est le système français. Et celui par capitalisation, dans lequel les salariés épargnent pour financer leur propre retraite au moment venu.Dans un tel dispositif, chacun cotise une partie de ses revenus chaque mois. Cela peut se faire dans le cadre de son entreprise, auprès de sa banque, ou d'un fonds de pension privé. Afin de faire fructifier l'argent, ceux-ci peuvent ensuite confier les sommes à des gestionnaires d'actifs ou des fonds d'investissement, comme par exemple BlackRock. Une fois à la retraite, on obtient alors de l'argent issu de ce qu'on a cotisé durant sa carrière, et qui a « mûri » entre-temps. Est-ce que cela existe déjà en France ?En France, actuellement, le système de retraite fonctionne par ...