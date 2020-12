Polémique autour des fêtes de Pompeo pour Noël, en pleine pandémie

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo boit une bière avec son épouse Susan lors d'une visite en République tchèque en août 2020 ( POOL / Petr David Josek )

D'ordinaire, le tout-Washington se bouscule aux fêtes du secrétaire d'Etat avant Noël. Mais en pleine pandémie, le maintien par Mike Pompeo de cette tradition, avec des centaines de convives invités, fait polémique.

"J'espère qu'à l'approche de cette période des fêtes de fin d'année difficile et inhabituelle, vous donnerez la priorité à la santé et au bien-être des employés et travailleurs du département d'Etat et annulerez ces événements en présentiel qui ne sont clairement pas cruciaux, et qui ne méritent pas de prendre le risque de propager encore davantage le Covid-19": dans une lettre cinglante au chef de la diplomatie américaine, l'influent sénateur démocrate Bob Menendez, a donné le ton.

Le Washington Post a révélé cette semaine que Mike Pompeo et son épouse avaient lancé des invitations pour plusieurs fêtes sous les dorures du département d'Etat -- dont une avec 900 invités le 15 décembre --, alors même que la mairie de la capitale fédérale interdit les rassemblements de plus de dix personnes dans les espaces clos. Et au moment où la pandémie bat record sur record aux Etats-Unis, avec plus de 210.00 cas de coronavirus et plus de 2.900 décès en une seule journée jeudi.

L'American Foreign Service Association est également montée au créneau vendredi en exhortant dans un communiqué le département d'Etat à "faire marche arrière" et à "adopter un comportement responsable conformément à ses propres instructions".

Car, rappelle le syndicat des diplomates américains, le ministère des Affaires étrangères a lui-même appelé ses ambassades et consulats à travers le monde "à ne tenir que des fêtes de fin d'année virtuelles". Il s'inquiète notamment pour les employés du département d'Etat et pour les contractuels chargés de la restauration, soulignant que ces derniers "ne bénéficient souvent pas de l'assurance-santé de la part de leurs employeurs".

Par le passé, plusieurs réceptions organisées par Donald Trump, avec peu de masques et une distanciation physique souvent inexistante, ont été considérées comme ayant propagé le virus et fait de la Maison Blanche un important foyer de contamination.

Mike Pompeo, à qui l'on prête des vues sur la présidentielle de 2024, a déjà été plusieurs fois accusé d'utiliser le département d'Etat et ses avantages pour nourrir ses ambitions politiques personnelles. Le ténor trumpiste, qui doit passer le flambeau en janvier à son successeur démocrate Antony Blinken, n'a pas personnellement réagi face à ce tollé.

Un porte-parole du département d'Etat a assuré que ces fêtes respecteraient les recommandations sanitaires et que les invités, séparés en petits groupes, devraient "porter des masques et se tenir à distance les uns des autres".

fff/dax