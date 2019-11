Polémique après la pose de Gareth Bale derrière une banderole dénigrant le Real

« Le pays de Galles, le golf, Madrid. Dans cet ordre. » Voilà le message, inscrit en anglais sur un drapeau de son pays, derrière lequel Gareth Bale apparaît tout sourire lors des festivités de qualification de son pays pour le prochain Euro, ce mardi soir à l'issue de la victoire contre la Hongrie (2-0).Ce texte, qui peut paraître obscur pour les non-initiés, est une énorme provocation à l'adresse du Real Madrid. Il résume l'ordre des priorités supposé de l'attaquant, bon sous le maillot de son pays, amateur de golf et en froid avec son employeur. C'est l'ancien joueur madrilène Predrag Mijatovi? qui avait employé cette formule pour déplorer les performances de Bale sous le maillot du Real. Cet épisode intervient à moins d'une semaine du match contre le PSG. Cette moquerie a assez duré. Le #RealMadrid doit se délester de Gareth #Bale. Sans plus attendre. Hier, après la qualification galloise pour l'Euro, avec ses coéquipiers, GB affiche "Wales. Golf. Madrid. Dans cet ordre." pic.twitter.com/4WctcmNXfC-- Alexandre Ruiz (@alexandreruiz) November 20, 2019 « La dernière insolence de Bale envers Madrid », titre le quotidien sportif Marca sur son site Internet, avant de prolonger : « La relation entre le joueur et le club est plus que jamais rompue et un départ au mercato hivernal semble presque obligatoire, car le règlement de la situation est impossible. » Le climat est notamment très mauvais entre Gareth Bale et Zinédine Zidane, depuis le premier mandat du Français à la tête de l'équipe.Bale est attendu ce jeudi à Madrid pour reprendre l'entraînement et éventuellement fournir des explications. Le climat s'annonce tendu, même s'il reste à démontrer que le joueur ait réellement vu le message écrit sur le drapeau derrière lequel on le voit posté hilare en photo, mais qu'il ne tient jamais dans les mains sur la séquence vidéo. Paul Cokrey, responsable Fan Embassy de la sélection ...