Pôle emploi, missions locales, Sécu: la CGT réclame un "plan d'urgence"

Pôle emploi, missions locales, sécurité sociale...: la CGT a dénoncé jeudi la précarité "catastrophique" des services publics dédiés à la protection sociale et réclamé "un plan d'urgence" en moyens humains et financiers face à un contexte social qu'elle juge "explosif".

"Le point commun de tous nos organismes (Pôle emploi, CAF, missions locales, CPAM, PJJ, Finances publiques...), c'est le manque d'emplois pérennes en personnels qualifiés et la très forte précarité à laquelle ils sont soumis alors même que leur mission est d'aider les plus précaires", a déclaré Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT lors d'une conférence de presse en ligne consacrée aux services publics de l'Etat et à la protection sociale.

"C'est une situation que l'on connaissait avant la pandémie mais qui explose depuis un an. Les causes sont bien plus profondes" que celles liées au contexte de la crise sanitaire, a-t-elle ajouté, évoquant "la jeunesse extrêmement précarisée", le "travail des précaires qui alternent périodes d'emploi et de chômage" (saisonniers, intérimaires) et les chômeurs.

"La dégradation de la situation sociale, sanitaire mais principalement économique est la cause d'une recrudescence des incivilités et des menaces à l'encontre des personnels", a ajouté Guillaume Bourdic, de Pôle Emploi Bretagne, en rappelant la mort d'une de ses collègues de Valence (Drôme), agressée mortellement fin janvier sur son lieu de travail.

A l'instar de représentants CGT de l'Assurance maladie et des missions locales à destination de la jeunesse, il a déploré un "manque d'agents titulaires, qualifiés", remplacés par des "candidats au service civique, des stagiaires ou des CDD", précarisés et placés dans des situations extrêmes à l'accueil.

Philippe Revel (missions locales) a évoqué la situation des jeunes, touchés à plus de 23% par le chômage, dont "30% renoncent aux soins en santé mentale" et dont "un sur six a abandonné ses études".

Certains, a-t-il ajouté, "sont menacés d'expulsion même dans les foyers (d'hébergement), n'ont plus de revenus. On entre dans une situation de réponse d'urgence, très loin de l'accompagnement à la formation et à la recherche d'emploi" qui est la vocation première des missions locales, et bien que "beaucoup n'osent pas demander de l'aide" et "veulent avant tout du travail".

Didier Laplagne (Finances publiques) a déploré le remplacement des emplois physiques par le "tout numérique" qui prive d'accès aux services publics des millions de Français, sans internet ou peu familiers de la Toile.