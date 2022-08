Pôle emploi: légère hausse du chômage en juillet de +0,6%

Une agence de Pôle emploi à Bordeaux, le 8 février 2022 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a légèrement augmenté en juillet (+0,6%) avec 19.500 inscrits en plus à 3,185 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés jeudi.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) augmente de 14.300 (+0,3%) et s'établit à 5,434 millions, selon la Dares.

La Direction des statistiques du ministère (Dares) ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles.

Néanmoins, ces chiffres confirment que le nombre de chômeurs en catégorie A stagne depuis mars après plusieurs trimestres de forte baisse continue.

Au deuxième trimestre (avril-juin), il n'a ainsi baissé que de 0,8% après une forte baisse de 5% au premier trimestre.

La tendance se maintient à la baisse pour le nombre de chômeurs de longue durée (DELD, au chômage depuis plus d'un an) qui représentent 46,2% (-0,4 point) des inscrits (A,B,C) à Pôle emploi.