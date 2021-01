Pôle emploi et l'Apec renouvellent leur partenariat pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés

Pôle emploi et l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) ont annoncé lundi le renouvellement de leur partenariat jusqu'en 2023 pour "agir en complémentarité" pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés, "au plus près des spécificités de chaque territoire".

"Dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent, Pôle emploi et l'Apec renouvellent leur partenariat en signant un nouvel accord-cadre ambitieux", destiné à "renforcer" leur "coopération nationale", afin d'"accompagner des publics très exposés à la détérioration de la conjoncture économique" liée à la crise sanitaire, expliquent les deux partenaires dans un communiqué commun.

L'objectif est aussi de "satisfaire plus rapidement les besoins" des recruteurs "en compétences" de salariés cadres et de "soutenir la relance", ajoutent-ils.

"Particulièrement impactés par les effets de la crise, les jeunes diplômés sont au coeur des efforts déployés par Pôle emploi et l'Apec pour cette année 2021", soulignent-ils.

À l'Apec, le dispositif #ObjectifPremierEmploi lancé l'an dernier a "pour but d'accompagner 50.000 jeunes diplômés d'ici l'été" prochain, "soit deux fois plus qu'habituellement, à travers notamment des ateliers dédiés à la recherche d'emploi", selon le communiqué. Depuis le lancement de cette opération, "7.500 participants ont pu bénéficier de ces ateliers et 20.000 jeunes ont été accompagnés par l'Apec entre septembre et décembre".

À Pôle emploi, l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ) a été "renforcé et a bénéficié à près de 160.000 jeunes en 2020". Et "un évènement