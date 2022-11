Pôle emploi: des syndicats s'inquiètent pour la sécurité des agents

Des syndicats de Pôle emploi ont alerté mardi sur les "risques" qui pèsent sur la sécurité des agents, dénonçant des incidents qui se multiplient et craignant que le traitement désormais "automatisé" des trop-perçus n'aggrave la situation.

Dans un communiqué, FO rappelle que la semaine dernière, un homme de 23 ans a tenté d'agresser un agent avec un couteau à Lille, alors que l'agresseur "était venu suite à une radiation ayant généré un trop-perçu".

A compter de ce mardi, les trop-perçus jusqu'à 1.000 euros sont validés automatiquement et le demandeur d'emploi reçoit un courrier signé de son conseiller, explique FO. Ceux jusqu'à 5.000 euros continuent de faire l'objet d'un contrôle résiduel des agents.

"Par cette procédure de traitement automatisé, nos collègues conseillers référents indemnisation, nos collègues tenant les postes d'accueil, nos collègues en accompagnement, sont mis en danger face aux réactions violentes que peuvent avoir certains demandeurs d'emploi", écrit le syndicat.

Selon Michel Breuvart (SNU-FSU), l'automatisation n'a pas joué à Lille où le demandeur d'emploi s'était vu signifier "un trop-perçu de 101 euros", mais il dit partager ces inquiétudes.

Son syndicat réclame l'arrêt de cette automatisation qui va "amplifier l'effet des réformes successives de l'assurance chômage, ce qui nous fait craindre pour la santé et la sécurité des agents et des usagers", dit-il.

Le SNU souligne dans un communiqué que "les relations entre les privés d'emploi et les conseillers de Pôle emploi se sont dégradées" et "les tensions lors des contacts (guichets, mails, téléphone...) sont de plus en plus importantes".

Selon M. Breuvart, il y a une "explosion des fiches d'agression mais aussi des fiches d'intention suicidaires des demandeurs d'emploi".

Natalia Jourdin (FO) fait état de "14.074 agressions" (toutes formes confondues, verbales et physiques) signalées en 2021, soit "si on retient 253 jours travaillés" une moyenne de "55 agressions par jour".

Sollicité, Pôle emploi a souligné qu'il s'agissait "de signalements et pas d'agressions", sans autres commentaires dans l'immédiat.

Après le drame qui avait frappé l'opérateur public à Valence (Drôme), avec le meurtre d'une conseillère début 2021, Pôle emploi avait annoncé des mesures pour renforcer la sécurité de ses quelque 58.000 agents au sein d'environ 900 agences.