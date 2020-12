Pôle écologiste : trois mouvements prennent leurs distances avec EELV sur les valeurs républicaines

Cette décision "n'est pas du tout conçue comme un acte d'hostilité".

(illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Objectif : lever toute ambigüité sur les questions de laïcité et de valeurs. Les mouvements Cap 21 de Corinne Lepage, Génération écologie de Delphine Batho et l'Alliance écologiste indépendante (AEI) ont annoncé vendredi 18 décembre créer une plateforme de coordination commune, distincte d'EELV avec lequel ils appartiennent au Pôle écologiste.

La création de ce Pôle à l'été était "à nos yeux une étape pour aller vers la création d'une grande formation de l'écologie de gouvernement", affirment les trois mouvements dans un communiqué. Mais "nous avons constaté une cohérence de plus en plus grande entre nos trois organisations" dans la "défense de valeurs communes" comme la République et la laïcité, a expliqué Corinne Lepage.

"Ainsi sur la laïcité nous défendons les lois de 2004 [restreignant le port de signes religieux à l'école] et de 2010 [contre la dissimulation du visage dans l'espace public], il n'y a aucune ambiguïté de notre part et il nous semblait utile de montrer qu'il y a au sein du Pôle écologiste une écologie pragmatique et républicaine", a-t-elle ajouté.

EELV "ambigu" sur la ligne de la France insoumise

EELV a été récemment pris dans une polémique avec la maire PS de Paris Anne Hidalgo , qui a accusé les écologistes d'"ambiguïtés sur la République", en référence notamment à la participation de certains Verts à la controversée marche contre l'islamophobie de novembre 2019.

Corinne Lepage souligne également que Cap 21, Génération écologie et l'AEI ne sont "pas du tout sur une ligne d'accord avec La France insoumise , ce qui est parfois ambigu pour EELV dans certaines parties du territoire".

Elle assure cependant que cette plateforme de coordination "n'est pas du tout conçue comme un acte d'hostilité" : "Nous négocions avec EELV en nous mettant souvent à trois depuis plusieurs mois, on est mieux à trois plutôt qu'à trois fois un".